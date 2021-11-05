Токен "Игра в кальмара" вырос на 2280%, но инвесторы своих денег не получат

Биржа Binance пытается найти разработчиков-аферистов и "заморозила" их кошельки, однако не может вернуть деньги пользователям, которые вложились в альткоин.

Цена криптовалюты по мотивам сериала "Игра в кальмара" подорожала на 2280%, несмотря на предупреждения о мошенничестве. Об этом пишет издание Barrons.

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Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance заявила о расследовании ситуации с токеном Squid Game с целью вернуть средства инвесторам и привлечь организаторов предполагаемой аферы к уголовной ответственности. Как утверждает компания, злоумышленники используют схему "накачки и сброса" (pump and dump) — заманивают пользователей сети ростом цены, чтобы затем забрать их деньги. Netflix к этому проекту отношения не имеет.

"Подобные мошеннические проекты стали слишком распространены в пространстве DeFi", — отметил Barron’s пресс-секретарь Binance.

Биржа утверждает, что заморозила и занесла в "черный список" адреса кошельков, связанных с создателями криптовалюты SQUID (Squid Game Dev), а также анализирует блокчейн для выявления злоумышленников, чтобы затем передать информацию о них правоохранительным органам.

Как считают эксперты, участники схемы используют сервис Tornado Cash, чтобы замести следы. Это так называемый "миксер монет", выступающий посредником при переводе средств между кошельками. Binance пытается отследить транзакции, однако пока не может вернуть деньги инвесторам.

По данным сайта Gizmodo, разработчики токена смогли получить более $3 млн и сохранить полную анонимность. Аккаунт в Twitter и связанный с ним веб-сайт закрылись, а в Сети появилось сообщение от лица создателей Squid о выходе из проекта. Несмотря на это стоимость токена продолжает расти и 4 ноября увеличилась на 2280% за сутки с пиком в $0,15. Судя по сервису Coinmarketcap, на момент написания цена криптовалюты составляла $0,05.

[ + – ] График стоимости SQUID от Coinmarketcap Фото: Скриншот

SQUID в основном торгуется на PancakeSwap. Он известен как автоматизированный маркет-мейкер, состоящий из алгоритмов или смарт-контрактов, которые устанавливают цены и условия сделки. Ликвидность обеспечивается сообществом пользователей, которые также помогают управлять системой. Здесь любой желающий может запустить токен и попытаться вывести его на рынок, ведь система работает на основе открытого исходного кода без централизованного надзора.

Как пишет WCCFTech, пул ликвидности Squid находился исключительно в ведении разработчиков игры без какого-либо конкретного контроля. Поскольку большая часть активов принадлежала команде, они смогли без проблем преобразовать пул ликвидности SQUID в токен BNB, собственную криптовалюту на платформе Binance.

Ранее писали, что 1 ноября криптовалюта SQUID выросла на 7500% и тут же обрушилась. Пиковая стоимость составила $2861,80. Разработчики заявили о попытке взлома смарт-контракта и выходе из проекта из-за "стресса". Как оказалось, они создали еще одну криптовалюту Marbles, обладатели которой получают право продавать SQUID. Ее обещали в качестве приза за победу в игре, однако для участия требовали внести стартовый взнос.