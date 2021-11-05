Токен "Гра в кальмара" виріс на 2280%, але інвестори своїх грошей не отримають

Біржа Binance намагається знайти розробників-аферистів і "заморозила" їхні гаманці, проте не може повернути гроші користувачам, які вклалися в альткоїн.

Ціна криптовалюти за мотивами серіалу "Гра в кальмара" подорожчала на 2280%, незважаючи на попередження про шахрайство. Про це пише видання Barrons.

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Одна з найбільших криптовалютних бірж Binance заявила про розслідування ситуації із токеном Squid Game з метою повернути кошти інвесторам і притягнути організаторів передбачуваної афери до кримінальної відповідальності. Як стверджує компанія, зловмисники використовують схему "накачування та скидання" (pump and dump) — заманюють користувачів мережі зростанням ціни, щоб потім забрати їхні гроші. Netflix до цього проєкту не причетний.

"Подібні шахрайські проєкти стали надто поширеними у просторі DeFi", — зазначив Barron's прессекретар Binance.

Біржа стверджує, що заморозила та занесла до "чорного списку" адреси гаманців, пов'язаних із творцями криптовалюти SQUID (Squid Game Dev), а також аналізує блокчейн для виявлення зловмисників, щоб потім передати інформацію про них правоохоронним органам.

Як вважають експерти, учасники схеми використовують сервіс Tornado Cash, щоб замести сліди. Це так званий "міксер монет", який виступає посередником під час переказу коштів між гаманцями. Binance намагається відстежити транзакції, проте поки що не може повернути гроші інвесторам.

За даними сайту Gizmodo, розробники токена змогли отримати понад $3 млн і зберегти повну анонімність. Акаунт у Twitter і пов'язаний з ним сайт закрилися, а в мережі з'явилося повідомлення від імені авторів Squid про вихід із проєкту. Незважаючи на це, вартість токена продовжує зростати і 4 листопада збільшилася на 2280% за добу з піком у $0,15. Судячи із сервісу Coinmarketcap, на момент написання вартість криптовалюти становила $0,05.

[ + – ] Графік вартості SQUID від Coinmarketcap Фото: Скриншот

SQUID здебільшого торгується на PancakeSwap. Він відомий як автоматизований маркет-мейкер, що складається з алгоритмів чи смарт-контрактів, які встановлюють ціни й умови угоди. Ліквідність забезпечується спільнотою користувачів, які допомагають керувати системою. Тут будь-хто може запустити токен і спробувати вивести його на ринок, адже система працює на основі відкритого вихідного коду без централізованого нагляду.

Як пише WCCFTech, пул ліквідності Squid знаходився виключно у веденні розробників гри без будь-якого конкретного контролю. Оскільки більшість активів належала команді, вони змогли без проблем перетворити пул ліквідності SQUID на токен BNB, власну криптовалюту на платформі Binance.

Раніше писали, що 1 листопада криптовалюта SQUID зросла на 7500% і відразу обрушилася. Пікова вартість становила $2861,80. Розробники заявили про спробу злому смарт-контракту і вихід із проєкту через "стрес". Як з'ясувалося, вони створили ще одну криптовалюту Marbles, власники якої мають право продавати SQUID. Її обіцяли як приз за перемогу в грі, проте для участі вимагали внести стартовий внесок.