Разработчики из Samsung и LG придумали, как сделать экраны ТВ и смартфонов "идеальными"

Инженеры добавят второй слой светодиодов и запустят "умный" алгоритм, который значительно увеличит срок службы элементов дисплея и устранит "выгорание" пикселей.

Производители электроники Samsung и LG объединили усилия, чтобы избавиться от "выгорания" OLED-дисплеев. Об этом пишет корейский портал Chosun, ссылаясь на представителей индустрии.

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Дисплеи из органических светодиодов (OLED) значительно превосходят жидкокристаллические по качеству изображения, насыщенности цветов и скорости отклика, однако их светодиодные элементы куда менее выносливы и со временем начинают "выгорать", особенно в местах, которые часто демонстрируют одно и то же (элементы интерфейса). В результате пиксели теряют яркость и оставляют остаточные изображения даже после выключения экрана.

[ + – ] Презентация дисплея Samsung Фото: Samsung

Инженеры Samsung и LG ищут способы повысить долговечность OLED-экранов, чтобы сделать их идеальными. Для этого они разрабатывают технологии Two-Stack Tandem, предусматривающую дополнительный слой из красных (R), зеленых (G) и синих (B) светодиодов. Вдобавок, обе компании разрабатывают алгоритмы, которые также будут бороться с выгоранием на программном уровне, а также улучшат детализацию даже при снижении яркости.

Таким образом дисплеи будут служить дольше, а максимальная яркость увеличится до 1700 нит (1 нит = яркость 1 свечи). По данным Chosun, технология предназначена в первую очередь для устройств, которые часто используют при ярком освещении или на улице: планшеты, смартфоны и телевизоры. Источники сообщают, что первый OLED-экран нового поколения могут получить смартфоны Samsung Galaxy S22, запланированные на 2022 год.

[ + – ] Схема работы дисплея Фото: gagadget.com

"По запросу Samsung Electronics компания Samsung Display завершила разработку самой яркой OLED-панели в истории и готова к производству", — заявил эксперт, знакомый с Samsung Display.

Samsung Display создает светодиоды с квантовыми точками на органических светодиодах (QD-OLED) в качестве технологии следующего поколения для повышения яркости OLED-панелей. Вместо стандартной схемы RGB они используют только синие элементы, что значительно расширяет диапазон яркости. Ожидается, что эту технологию воплотят в новых телевизорах в начале следующего года, после чего перенесут на смартфоны и планшеты.

[ + – ] Дисплеи Samsung в авто Фото: Samsung

LG Display уже использует похожую двухслойную технологию в производстве OLED-панелей для автомобилей. Хотя продукция LG Display имеет яркость 1000 нит, известно, что OLED-дисплеи с яркостью 1500 нит и более могут быть изготовлены в любой момент.

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