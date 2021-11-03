Ученые разработали неразрушимое композитное стекло для смартфонов и телевизоров (фото)

Новые наноструктуры по качеству изображения превзойдут эталонные QLED-дисплеи, уверяют физики.

Команда ученых разработала новую технологию производства сверхпрочного композитного стекла для смартфонов и других устройств. Подробности сообщает издание Science Daily.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Исследование провели сотрудники Университета Квинсленда (Австралия), Университета Лидса (Великобритания), Университета Париж-Сакле (Франция) и Кембриджского университета (Великобритания). По словам авторов, они смогли обработать нанокристаллы стекла таким образом, что теперь оно не бьется и обеспечивает четкое изображение.

Как объяснил руководитель проекта доктор Цзинвэй Хоу, излучающие материалы сделаны из кристаллов на основе галогенидов свинца, которые называются перовскитами. Они поглощают солнечный свет и преобразовывают его в электричество, помогая экономить энергию. Из них, например, делают дешевые солнечные панели нового поколения. Главным недостатком перовскитов является их чувствительность к свету, теплу, воде и даже воздуху — обычный водяной пар уничтожает перовскиты за считанные секунды. Команда исследователей нашла способ, как связывать нанокристаллы пористого стекла и защищать их от воздействия окружающей среды.

[ + – ] Тестирование композитного стекла в Университете Квинсленда

"Этот процесс является ключевым для стабилизации материалов, повышения их эффективности и предотвращения вымывания токсичных ионов свинца из материалов", — подчеркнул Цзинвэй Хоу.

Ведущий автор исследования добавил, что технологию можно реализовать в разных сферах, в том числе создавать из перовскитовых кристаллов экраны, превосходящие QLED (светодиодные дисплеи с квантовыми точками) по качеству изображения и производительности. Такие устанавливают на самые лучшие современные телевизоры.

[ + – ] Композитное стекло проводит свет Фото: Science

"Мы можем не только сделать эти нанокристаллы более прочными, но и настроить их оптоэлектронные свойства таким образом, что эффективность излучения света будет просто фантастической", — сказала профессор Вики Чен.

Ранее пользователи назвали технологии, которые сделают смартфоны идеальными. Во время социологического опроса мобильного оператора Tesco Mobile жители Европы предложили внедрить небьющиеся экраны, автоматическую сортировку фотографий, фильтр для пьяных и блокировку социальных сетей.

Писали также, что Samsung отказывается чинить треснувшие экраны смартфонов после приземления на подушку. Акселерометр Galaxy Z Flip 3 фиксирует любые падения с высоты более одного метра, после чего компания отзывает гарантию, даже если устройство пострадало при других условиях.