Учені розробили неруйнівне композитне скло для смартфонів і телевізорів (фото)

Нові наноструктури за якістю зображення перевершать еталонні QLED-дисплеї, запевняють фізики.

Команда вчених розробила нову технологію виробництва надміцного композитного скла для смартфонів та інших пристроїв. Подробиці повідомляє видання Science Daily.

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Дослідження провели співробітники Університету Квінсленду (Австралія), Університету Лідса (Великобританія), Університету Париж-Саклі (Франція) та Кембриджського університету (Великобританія). За словами авторів, вони змогли обробити нанокристали скла так, що тепер воно не б'ється та забезпечує чітке зображення.

Як пояснив керівник проєкту доктор Цзінвей Хоу, випромінювальні матеріали виготовлені з кристалів на основі галогенідів свинцю, які називаються перовскітами. Вони поглинають сонячне світло і перетворюють його на електрику, допомагаючи економити енергію. Із них, наприклад, роблять дешеві сонячні панелі нового покоління. Головним недоліком перовскітів є їхня чутливість до світла, тепла, води і навіть повітря — звичайна водяна пара знищує перовскіти за лічені секунди. Команда дослідників знайшла спосіб, як пов'язувати нанокристали пористого скла та захищати їх від довкілля.

[ + – ] Тестування композитного скла в Університеті Квінсленду

"Цей процес є ключовим для стабілізації матеріалів, підвищення їхньої ефективності та запобігання вимиванню токсичних іонів свинцю з матеріалів", — підкреслив Цзінвей Хоу.

Провідний автор дослідження додав, що технологію можна реалізувати в різних сферах, зокрема створювати з перовскітових кристалів екрани, що перевершують QLED (світлодіодні дисплеї з квантовими точками) за якістю зображення та продуктивністю. Такі встановлюють на найкращі сучасні телевізори.

[ + – ] Композитне скло проводить світло Фото: Khoisan

"Ми можемо не тільки зробити ці нанокристали міцнішими, а й налаштувати їхні оптоелектронні властивості так, що ефективність випромінювання світла буде просто фантастичною", — сказала професорка Вікі Чен.

Раніше користувачі назвали технології, які зроблять смартфони ідеальними. Під час соціологічного опитування мобільного оператора Tesco Mobile жителі Європи запропонували впровадити екрани, що не б'ються, автоматичне сортування фотографій, фільтр для п'яних і блокування соціальних мереж.

Писали також, що Samsung відмовляється лагодити екрани смартфонів, що тріснули, після приземлення на подушку. Акселерометр Galaxy Z Flip 3 фіксує будь-які падіння з висоти понад один метр, після чого компанія відкликає гарантію, навіть якщо пристрій постраждав за інших умов.