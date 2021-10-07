Платіть за ремонт. Samsung позбавляє нові смартфони гарантії при падінні на подушку

Galaxy Z Flip 3 фіксує будь-які падіння з висоти вище одного метра, навіть ті, які ніяк не могли призвести до поломки.

Компанія Samsung відкликає ліцензію на свої нові флагманські смартфони Galaxy Z Flip 3, якщо вони падають на подушки або інші м'які поверхні. Про це стало відомо порталу WCCFTech.

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Власникам нових флагманів Samsung слід максимально обережно ставитися до своїх смартфонів навіть при гарантії на 5 років, адже акселерометр реєструє будь-яке падіння з висоти більше одного метра, яке відзначається в спеціальному лог-файлі. Співробітники фірмових сервісних центрів перевіряють записи та можуть відмовити в гарантійному обслуговуванні, визнавши необережне поводження головною причиною поломки.

Факт польоту відображається в логах, незалежно від м'якості приземлення. Іншими словами, користувач може в поспіху кинути смартфон на ліжко, сидіння автомобіля, пуф або просто підкинути в повітря та зловити — з пристроєм нічого не трапиться, проте в майбутньому Samsung з великою ймовірністю відмовиться його безкоштовно ремонтувати. В Україні вартість Galaxy Z Flip 3 складає близько 30 тис. грн, так що лагодження теж обійдеться недешево.

Такий прецедент уже зафіксовано в Південній Кореї — про нього розповів користувач порталу Naver.com. За словами автора, 4 вересня він купив Galaxy Z Flip 3, а 8 вересня виявив тріщину на місці згину, яка з'явилася без видимих причин. Сервісний центр відмовив у ремонті, тому що зафіксував три випадки вільного падіння пристрою. Власник стверджує, що двічі кидав смартфон на сидіння автомобіля, і один раз — на диван. Несправність петлі з'явилася через 10 годин після останнього падіння, однак Samsung усе одно відмовився лагодити гаджет за свій рахунок.

[ + – ] Galaxy Z Flip 3 після поломки петлі Фото: скриншот [ + – ] Galaxy Z Flip 3 після поломки петлі з вимкненим екраном Фото: Скриншот

Як припускає WCCFTech, подібна система реєстрації падінь діє і в інший моделі Samsung, яка згинається, — Galaxy Z Fold 3, яка також вийшла у 2021 році. Нові телефони коштують дорого і досить крихкі, зважаючи на особливості дизайну, тому не дивно, що виробник намагається припинити зловживання гарантією з боку необережних покупців.

Samsung презентувала нові смартфони Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3 на заході Unpacked 12 серпня. Galaxy Z Fold 3 отримав 7,6-дюймовий AMOLED-дисплей, який згинається за вертикальною віссю, а також селф-камеру, заховану під дисплеєм. Z Flip 3 згинається в поперечині та має менші габарити.

Писали також про те, як Xiaomi помилково продала смартфони за $110 замість $700. Фірмовий магазин запустив розпродаж Mi 11 Pro, однак переплутав цифри на ціннику.

Фокус також склав рейтинг топ-15 найкращих бюджетних смартфонів в Україні. До нього увійшли пристрої від Samsung, Xiaomi, Realme і Huawei, що вийшли на ринок за останні два роки.