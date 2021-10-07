Платіть за ремонт. Samsung позбавляє нові смартфони гарантії при падінні на подушку
Galaxy Z Flip 3 фіксує будь-які падіння з висоти вище одного метра, навіть ті, які ніяк не могли призвести до поломки.
Компанія Samsung відкликає ліцензію на свої нові флагманські смартфони Galaxy Z Flip 3, якщо вони падають на подушки або інші м'які поверхні. Про це стало відомо порталу WCCFTech.
Власникам нових флагманів Samsung слід максимально обережно ставитися до своїх смартфонів навіть при гарантії на 5 років, адже акселерометр реєструє будь-яке падіння з висоти більше одного метра, яке відзначається в спеціальному лог-файлі. Співробітники фірмових сервісних центрів перевіряють записи та можуть відмовити в гарантійному обслуговуванні, визнавши необережне поводження головною причиною поломки.
Факт польоту відображається в логах, незалежно від м'якості приземлення. Іншими словами, користувач може в поспіху кинути смартфон на ліжко, сидіння автомобіля, пуф або просто підкинути в повітря та зловити — з пристроєм нічого не трапиться, проте в майбутньому Samsung з великою ймовірністю відмовиться його безкоштовно ремонтувати. В Україні вартість Galaxy Z Flip 3 складає близько 30 тис. грн, так що лагодження теж обійдеться недешево.
Такий прецедент уже зафіксовано в Південній Кореї — про нього розповів користувач порталу Naver.com. За словами автора, 4 вересня він купив Galaxy Z Flip 3, а 8 вересня виявив тріщину на місці згину, яка з'явилася без видимих причин. Сервісний центр відмовив у ремонті, тому що зафіксував три випадки вільного падіння пристрою. Власник стверджує, що двічі кидав смартфон на сидіння автомобіля, і один раз — на диван. Несправність петлі з'явилася через 10 годин після останнього падіння, однак Samsung усе одно відмовився лагодити гаджет за свій рахунок.
Як припускає WCCFTech, подібна система реєстрації падінь діє і в інший моделі Samsung, яка згинається, — Galaxy Z Fold 3, яка також вийшла у 2021 році. Нові телефони коштують дорого і досить крихкі, зважаючи на особливості дизайну, тому не дивно, що виробник намагається припинити зловживання гарантією з боку необережних покупців.
Samsung презентувала нові смартфони Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3 на заході Unpacked 12 серпня. Galaxy Z Fold 3 отримав 7,6-дюймовий AMOLED-дисплей, який згинається за вертикальною віссю, а також селф-камеру, заховану під дисплеєм. Z Flip 3 згинається в поперечині та має менші габарити.
Писали також про те, як Xiaomi помилково продала смартфони за $110 замість $700. Фірмовий магазин запустив розпродаж Mi 11 Pro, однак переплутав цифри на ціннику.
Фокус також склав рейтинг топ-15 найкращих бюджетних смартфонів в Україні. До нього увійшли пристрої від Samsung, Xiaomi, Realme і Huawei, що вийшли на ринок за останні два роки.