Платите за ремонт. Samsung лишает новые смартфоны гарантии при падении на подушку

Galaxy Z Flip 3 фиксирует любые падения с высоты выше одного метра, даже те, которые никак не могли привести к поломке.

Компания Samsung отзывает лицензию на свои новые флагманские смартфоны Galaxy Z Flip 3, если они падают на подушки или другие мягкие поверхности. Об этом стало известно порталу WCCFTech.

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Владельцам новых флагманов Samsung следует максимально осторожно относиться к своим смартфонам даже при гарантии на 5 лет, ведь акселерометр регистрирует любое падение с высоты более одного метра, которое отмечается в специальном лог-файле. Сотрудники фирменных сервисных центров проверяют записи и могут отказать в гарантийном обслуживании, признав неосторожное обращение главной причиной поломки.

Факт полета отображается в логах, независимо от мягкости приземления. Другими словами, пользователь может в спешке бросить смартфон на кровать, сидение автомобиля, пуф или просто подбросить в воздух и поймать — с устройством ничего не случится, однако в будущем Samsung с большой вероятностью откажется его бесплатно ремонтировать. В Украине стоимость Galaxy Z Flip 3 составляет около 30 тыс. грн, так что починка тоже обойдется недешево.

Такой прецедент уже зафиксирован в Южной Корее — о нем рассказал пользователь портала Naver.com. По словам автора, 4 сентября он купил Galaxy Z Flip 3, а 8 сентября обнаружил трещину на месте сгиба, которая появилась без видимых причин. Сервисный центр отказал в ремонте, потому как зафиксировал три случая свободного падения устройства. Владелец утверждает, что дважды бросал смартфон на сидение автомобиля, и один раз — на диван. Неисправность петли появилась спустя 10 часов после последнего падения, однако Samsung все равно отказался чинить гаджет за свой счет.

[ + – ] Galaxy Z Flip 3 после поломки петли Фото: скриншот [ + – ] Galaxy Z Flip 3 после поломки петли с выключенным экраном Фото: Скриншот

Как предполагает WCCFTech, подобная система регистрации падений действует и в другой сгибаемой модели Samsung — Galaxy Z Fold 3, которая также вышла в 2021 году. Новые телефоны стоят дорого и достаточно хрупкие ввиду особенностей дизайна, поэтому неудивительно, что производитель пытается пресечь злоупотребления гарантией со стороны неосторожных покупателей.

Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 на мероприятии Unpacked в 12 августа. Galaxy Z Fold 3 получил 7,6-дюймовый AMOLED-экран, сгибаемый по вертикальной оси, а также селфи-камеру, спрятанную под дисплеем. Z Flip 3 сгибается в поперечине и имеет меньгие габариты.

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