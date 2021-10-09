П'яний фільтр і блокувальник соцмереж: юзери розповіли, як зробити смартфони ідеальними

Лише 39% людей повністю задоволені своїми смартфонами, інші ж просять впровадити нові функції для більшої зручності.

Європейський мобільний оператор Tesco Mobile провів дослідження і з'ясував, яких технологій людям не вистачає, щоб отримати ідеальний смартфон. Результати наводить британське видання Express.

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Компанія опитала дві тисячі власників смартфонів, і лише 39% заявили, що повністю задоволені своїми апаратами. При цьому 71% опитаних відзначили, що не можуть купити телефон мрії через високі ціни. Багатьом для повного щастя потрібні додаткові фішки, яких поки не існує або вони не набули широкого поширення.

Tesco Mobile відібрала 10 функцій, деякі з них дуже кумедні:

Універсальний ідентифікатор, який зможе визначати абонентів, що дзвонять;

Надміцні екрани, що не б'ються;

Бездротова зарядка в будь-якому місці;

Пошук більш дешевої їжі чи товарів;

Автоматичне відхилення підвищення абонплати на мобільний зв'язок за контрактом;

Автоматичне сортування зображень і видалення дублікатів;

Можливість віддати залишок мобільного трафіку в якості благодійного пожертвування;

Фільтр для текстів, написаних у п'яному стані;

Автоматичне блокування соціальних мереж при дуже довгому листанні стрічки;

Можливість напряму подзвонити будь-якій знаменитості по FaceTime.

"Дивуєшся, коли думаєш про те, наскільки сильно змінилися телефони за ці роки і на що вони тепер здатні. Тому цікаво чути, що люди хочуть від свого телефону в майбутньому, і, що важливо, як виглядає телефон їх мрії сьогодні", — прокоментувала представник Tesco Mobile Рейчел Свіфт.

Дослідження також показало, що близько 60% дорослих користувачів сьогодні "не можуть жити" без своїх смартфонів. Згідно з опитуванням, люди витрачають в середньому до 55 хвилин в тиждень на телефонні розмови. Не дивно, що телефони стали невід'ємною частиною нашого життя, і ці технології продовжують розвиватися. За даними сервісу BankMyCell, на сьогоднішній день в світі використовуються близько 6,37 мільярдів смартфонів, що складає близько 80% всього населення Землі.

Раніше писали, про вихід смартфона-конструктора, який ремонтується за 5 хвилин. У той час, як виробники Samsung і Apple ускладнюють ремонт своїх пристроїв, Fairphone йде назустріч власникам, дозволивши повністю розбирати свою нову модель за допомогою однієї лише викрутки. Нові деталі можна замовити прямо на сайті компанії і замінити самостійно після закінчення 5-річного терміну гарантії.

Нещодавно Blackview анонсувала найдешевший смартфон з вбудованим тепловізором. Модель за $ 400 дозволяє поглянути на світ в інфрачервоному спектрі, щоб знаходити поломку в техніці або сховалися тварин.