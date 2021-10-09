Пьяный фильтр и блокировщик соцсетей: юзеры рассказали, как сделать смартфоны идеальными

Лишь 39% людей полностью довольны своими смартфонами, остальные же просят внедрить новые функции для большего удобства.

Европейский мобильный оператор Tesco Mobile провел исследование и выяснил, каких технологий людям не хватает, чтобы получить идеальный смартфон. Результаты приводит британское издание Express.

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Компания опросила две тысячи владельцев смартфонов, и лишь 39% заявили, что полностью довольны своими аппаратами. При этом 71% опрошенных отметили, что не могут купить телефон мечты из-за высоких цен. Многим для полного счастья необходимы дополнительные фишки, которых пока не существует или они не получили широкого распространения.

Tesco Mobile отобрала 10 функций, некоторые из них весьма забавные:

Универсальный идентификатор, который сможет определять звонящих абонентов;

Сверхпрочные небьющиеся экраны;

Беспроводная зарядка в любом месте;

Поиск более дешевой еду и товаров;

Автоматическое отклонение повышения абонплаты на мобильную связь по контракту;

Автоматическая сортировка изображений и удаление дубликатов;

Возможность отдать оставшийся мобильный трафик в качестве благотворительного пожертвования;

Фильтр для текстов, написанных в пьяном состоянии;

Автоматическая блокировка социальных сетей при слишком долгом листании ленты;

Возможность напрямую позвонить какой-либо знаменитости по FaceTime.

"Удивляешься, когда думаешь о том, насколько сильно изменились телефоны за эти годы и на что они теперь способны. Поэтому интересно слышать, что люди хотят от своего телефона в будущем, и, что немаловажно, как выглядит телефон их мечты сегодня", — прокомментировала представитель Tesco Mobile Рэйчел Свифт.

Исследование также показало, что около 60% взрослых пользователей сегодня "не могут жить" без своих смартфонов. Согласно опросу, люди тратят в среднем до 55 минут в неделю на телефонные разговоры. Неудивительно, что телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и эти технологии продолжают развиваться. По данным сервиса BankMyCell, на сегодняшний день в мире используются около 6,37 миллиардов смартфонов, что составляет около 80% всего населения Земли.

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