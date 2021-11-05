Розробники з Samsung та LG придумали, як зробити екрани ТБ та смартфонів "ідеальними"

Інженери додадуть другий шар світлодіодів і запустять "розумний" алгоритм, який значно збільшить термін служби елементів дисплея й усуне "вигоряння" пікселів.

Виробники електроніки Samsung і LG об'єднали зусилля, щоб позбавитися "вигоряння" OLED-дисплеїв. Про це пише корейський портал Chosun, посилаючись на представників індустрії.

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Дисплеї з органічних світлодіодів (OLED) значно перевершують рідкокристалічні за якістю зображення, насиченістю кольорів і швидкістю відгуку, проте їхні світлодіодні елементи куди менш витривалі та з часом починають "вигоряти", особливо в місцях, які часто демонструють одне й те саме (елементи інтерфейсу). У результаті пікселі втрачають яскравість і залишають залишкові зображення навіть після вимкнення екрану.

[ + – ] Презентація дисплея Samsung Фото: Samsung

Інженери Samsung та LG шукають способи підвищити довговічність OLED-екранів, щоб зробити їх ідеальними. Для цього вони розробляють технології Two-Stack Tandem, що передбачає додатковий шар із червоних (R), зелених (G) і синіх (B) світлодіодів. Крім того, обидві компанії розробляють алгоритми, які також боротимуться з вигорянням на програмному рівні, а також покращать деталізацію навіть при зниженні яскравості.

Таким чином дисплеї служитимуть довше, а максимальна яскравість збільшиться до 1700 ніт (1 ніт = яскравість 1 свічки). За даними Chosun, технологія призначена в першу чергу для пристроїв, які часто використовують при яскравому освітленні або на вулиці: планшети, смартфони та телевізори. Джерела повідомляють, що перший OLED-екран нового покоління можуть отримати смартфони Samsung Galaxy S22, заплановані на 2022 рік.

[ + – ] Схема роботи дисплея Фото: gagadget.com

"За запитом Samsung Electronics компанія Samsung Display завершила розробку найяскравішої OLED-панелі в історії та готова до виробництва", — заявив експерт, знайомий із Samsung Display.

Samsung Display створює світлодіоди з квантовими точками на органічних світлодіодах (QD-OLED) як технологію наступного покоління для підвищення яскравості OLED-панелей. Замість стандартної схеми RGB вони використовують лише сині елементи, що значно розширює діапазон яскравості. Очікується, що цю технологію втілять у нових телевізорах на початку наступного року, після чого перенесуть на смартфони та планшети.

[ + – ] Дисплеї Samsung в авто Фото: Samsung

LG Display уже використовує схожу двошарову технологію у виробництві OLED-панелей для автомобілів. Хоча продукція LG Display має яскравість 1000 ніт, відомо, що OLED-дисплеї з яскравістю 1500 ніт і більше можуть бути виготовлені будь-якої миті.

Раніше писали, що вчені розробили композитне скло для смартфонів і телевізорів. Їх створили з перовскітівських кристалів на основі галогенідів свинцю. Крім високої міцності, такий матеріал може перетворювати сонячне світло на електроенергію.