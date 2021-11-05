Криптоинвесторы из США собираются построить Блокчейн-сити и заселить его людьми

Территориально город от CityDAO будет находиться в штате Вайоминг. Право заселять город будут иметь те, кто купят у компании NFT.

В июле штат Вайоминг (США) принял закон, юридически признающий децентрализованные автономные организации (DAO), работающих на смарт-контрактах, при условии, что они зарегистрированы в данном штате. После этого одна DAO заявила о желании основать город на основе блокчейна и уже купила участок земли для него, сообщает vice.com.

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CityDAO приобрела участок земли, на котором "есть колодец с водой, ровная площадка для строительства, а до аэропорта 45 минут езды". Отметим, что DAO являют собой организации, работающие автономно и согласно правилам, заданным в смарт-контрактах. DAO не нуждается во вмешательстве человека в работу ее системы или в централизованном управлении. Такие организации работают в сферах венчурного финансирования, финтеха (платежные системы), онлайн-торговли. Целью CityDAO является управление городской инфраструктурой.

Согласно сообщению CityDAO, строить город организация будет на блокчейне Ethereum. Организация также предлагает базовую форму гражданства всем желающим: нужно лишь купить один из 10 тыс. NFT за 0,25 ETH (около $1 тыс.), что также дает доступ к Discord, право голоса и возможность заселять землю после "основателей".

Гражданами-основателями будут являться те люди, которые купят один из 50 NFT с минимальной ценой в 10 ETH. После этого они смогут выбрать себе участки, но только после "первого гражданина", получат доступ к Discord и право голоса. Первым гражданином станет тот, кто купит NFT за 6,52 ETH, это даст ему право дать название всему земельному участку, получить доступ к нему.

"На первый взгляд, фактическая покупка земли CityDAO — это попытка создать автономную зону, такую как Либерленд, расположенную на спорном участке земли между Сербией и Хорватией, не имеющую резидентов и, похоже, превращенную в убежище от налогов", — пишет издание.

В сентябре члены DAO выбирали для покупки участок земли в Вайоминге стоимостью менее $150 тыс., площадью от 5 до 100 акров и "минимальными правилами для максимальной свободы". Они поселились на двух участках, которые имели легкий доступ к дороге, были относительно большими, в 35 акров, и позволяли устроить кемпинг. Однако у них не было воды на месте, и ни один из участков не позволил бы разместить более трех жилых домов для постоянных жильцов..

В результате компания выбрала новый участок с водой и доступом к электроэнергии площадью 40 акров.

"Ожидается, что в будущем Вайоминг примет закон, который будет юридически признавать структуры DAO в корпорациях, фондах, трастах и ​​других структурах юридических лиц", — пишет журналист Эндрю Булл. "Закон Вайоминга о DAO не только защищает заинтересованные стороны в отрасли, он также позволяет традиционной судебной системе оценивать и проверять транзакции блокчейна и смарт-контракты в качестве законных доказательств владения и передачи".

"Однако история показала, что оцифровка и децентрализация сами по себе не улучшают политику и работу систем. Фактически, оцифровка товаров и услуг приводит к тому, что они превращаются в ориентированные на прибыль инвестиционные механизмы, которые постепенно сокращают охват, ограничивают доступ и повышают цены", — пишет медиа.

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