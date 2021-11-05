Криптоінвестори із США збираються побудувати Блокчейн-сіті та заселити його людьми

Територіально місто від CityDAO буде розташоване в штаті Вайомінг. Право заселяти місто матимуть ті, хто купить у компанії NFT.

У липні штат Вайомінг (США) ухвалив закон, що юридично визнає децентралізовані автономні організації (DAO), що працюють на смарт-контрактах, за умови, що вони зареєстровані в цьому штаті. Після цього одна DAO зголосилася заснувати місто на основі блокчейну та вже купила ділянку землі для нього, повідомляє vice.com.

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CityDAO придбала ділянку землі, на якій "є криниця з водою, рівний майданчик для будівництва, а до аеропорту 45 хвилин їзди". Зазначимо, що DAO являють собою організації, що працюють автономно та згідно з правилами, заданими в смарт-контрактах. DAO не потребує втручання людини в роботу її системи або централізованого управління. Такі організації працюють у сферах венчурного фінансування, фінтеху (платіжні системи), онлайн-торгівлі. Метою CityDAO є управління міською інфраструктурою.

Згідно з повідомленням CityDAO, будувати місто організація буде на блокчейні Ethereum. Організація також пропонує базову форму громадянства всім охочим: потрібно лише купити один із 10 тис. NFT за 0,25 ETH (близько $1 тис.), що також дає доступ до Discord, право голосу та можливість заселяти землю після "засновників".

Громадянами-засновниками будуть ті люди, які куплять один із 50 NFT з мінімальною ціною 10 ETH. Після цього вони зможуть вибрати собі ділянки, але тільки після "першого громадянина" отримають доступ до Discord і право голосу. Першим громадянином стане той, хто придбає NFT за 6,52 ETH, це дасть йому право дати назву всій земельній ділянці, отримати доступ до неї.

"На перший погляд, фактична купівля землі CityDAO — це спроба створити автономну зону, таку як Ліберленд, розташовану на спірній ділянці землі між Сербією та Хорватією, яка не має резидентів і, схоже, перетворена на притулок від податків", — пише видання.

У вересні члени DAO обирали для покупки ділянку землі у Вайомінгу вартістю менше $150 тис., площею від 5 до 100 акрів і "мінімальними правилами для максимальної свободи". Вони оселилися на двох ділянках, які мали легкий доступ до дороги, були відносно великими, у 35 акрів, і дозволяли влаштувати кемпінг. Однак у них не було води на місці, і жодна з ділянок не дозволила б розмістити понад три житлові будинки для постійних мешканців.

У результаті компанія обрала нову ділянку з водою та доступом до електроенергії площею 40 акрів.

"Очікується, що в майбутньому Вайомінг ухвалить закон, який юридично визнаватиме структури DAO в корпораціях, фондах, трастах та інших структурах юридичних осіб, — пише журналіст Ендрю Булл. — Закон Вайомінгу про DAO не тільки захищає зацікавлені сторони в галузі, він також дозволяє традиційній судовій системі оцінювати та перевіряти транзакції блокчейну та смарт-контракти як законні докази володіння й передачі".

"Однак історія показала, що оцифрування та децентралізація самі по собі не покращують політику й роботу систем. Фактично, оцифрування товарів і послуг призводить до того, що вони перетворюються на орієнтовані на прибуток інвестиційні механізми, які поступово скорочують охоплення, обмежують доступ і підвищують ціни", — пише медіа.

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