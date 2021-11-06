Искусственный интеллект упростит создание машин, способных шпионить и убивать, – группа AI100

Авторы доклада Стэнфордского проекта AI100 считают, что ИИ может способствовать шпионажу и массовому убийству людей.

В выпущенном недавно докладе "Набирая силу, собирая бурю" эксперты из Стэнфорда назвали "особенно заметной опасностью" тот факт, что ИИ может стать катализатором процесса создания машин-шпионов и машин-убийц. Однако при этом подчеркнули, что "в настоящее время существует много других важных и более тонких опасностей". В частности, они указали на четыре направления использования алгоритмов, которые уже сегодня создают общественные риски.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Важно

Уставший спрут. История ЦРУ от Аллена Даллеса до Сноудена и Ассанжа

Техно-решения могут привести к ужесточению по отношению к людям, которые оказались в затруднительной жизненной ситуации – например, к вынужденным мигрантам. Вынесение судебного вердикта – еще один шаг, который при внешней объективности способен привести к дискриминации. Дезинформация при помощи дипфейк-видео или онлайн-ботов грозит подорвать "любое чувство объективной истины". А ИИ, используемый в здравоохранении, может способствовать тому, что любое улучшение станет происходить за счет наиболее уязвимых.

О том, как мыслят машины и что нельзя доверить искусственному интеллекту, читайте в материале Фокуса.

Напомним, что убийством ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года управлял искусственный интеллект.