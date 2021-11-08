Цифровая жизнь – естественный и желательный новый этап космической эволюции, – Ларри Пейдж

Сооснователь Google считает, что ИИ принесет безусловную пользу всем, если его не будут "душить".

Один из творцов крупнейшей поисковой системы интернета Ларри Пейдж, которого профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк относит к цифро-утопистам, не сомневается в появлении универсального искусственного интеллекта человеческого уровня в обозримом будущем, но он убежден, что это будет благоприятно для всего человечества.

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Игры разума. Как мыслят машины и что нельзя доверить искусственному интеллекту

В своей книге "Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта" Тегмарк описывает спор, в котором Пейдж обвиняет Илона Маска, неустанно бьющего тревогу по поводу искусственного интеллекта, в "видошовинизме" – стремлении приписать более низкий статус одним формам жизни в сравнении с другими на том простом основании, что главный химический элемент в их молекулах кремний, а не углерод. Илон Маск, в свою очередь, неоднократно заявлял, что принадлежащий Google стартап DeepMind, занимающийся ИИ, беспокоит его больше всего.

Напомним, что искусственный интеллект Facebook назвал "приматами" чернокожих мужчин на видео. Позже в компании назвали случившееся "недопустимой ошибкой" и пообещали пересмотреть работу механизма рекомендаций.