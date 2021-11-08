Цифрове життя – звичайний та бажаний новий етап космічної еволюції, – Ларрі Пейдж

Співзасновник Google вважає, що ШІ принесе безумовну користь усім, якщо його не "душитимуть".

Один із творців найбільшої пошукової системи інтернету Ларрі Пейдж, якого професор Массачусетського технологічного інституту Макс Тегмарк відносить до цифроутопістів, не сумнівається в появі універсального штучного інтелекту людського рівня в найближчому майбутньому, але він переконаний, що це буде сприятливо для всього людства.

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У своїй книзі "Життя 3.0. Бути людиною в епоху штучного інтелекту" Тегмарк описує суперечку, у якій Пейдж звинувачує Ілона Маска, котрий невпинно б'є тривогу з приводу штучного інтелекту, у "видошовінізмі" — прагненні приписати нижчий статус одним формам життя на тій простій підставі, що головний хімічний елемент у їхніх молекулах кремній, а не вуглець. Ілон Маск, у свою чергу, неодноразово заявляв, що стартап DeepMind, котрий належить Google, займається ШІ, турбує його найбільше.

Нагадаємо, що штучний інтелект Facebook назвав "приматами" чорношкірих чоловіків на відео. Пізніше в компанії назвали те, що сталося, "неприпустимою помилкою" і пообіцяли переглянути роботу механізму рекомендацій.