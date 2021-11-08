В "Дії" за неделю сформировали почти 3 млн COVID-паспортов, — Минцифра

По словам главы ведомства, определенные сложности с использованием приложения возникают у 1 из 9 пользователей. А всего в "Дії" сформировали COVID-паспорта 8,3 млн человек.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в соцсетях, что уже 8,3 млн жителей Украины получили свои COVID-сертификаты. Об этом сообщается в Telegram-канале министра.

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"На сегодня в "Дії" сгенерировано 8,3 млн СOVID-сертификатов. И количество растет с каждым днем. Только за последнюю неделю — 2,9 млн", — заявляет Федоров.

Сегодня он посещал киевский МВЦ, где находится массовый пункт вакцинации и служба поддержки "Дії", сотрудники которой помогают людям создавать сертификаты сразу же после вакцинации. В течение дня за консультацией обращается до 500 человек.

По словам министра, люди вакцинируются и тут же получают сертификат: две дозы вакцины предоставляют полную свободу действий в "красной зоне".

Федоров говорит, что у некоторых людей все же не получается сгенерировать сертификат с первого раза, и в этом им нужна помощь. Сейчас проводятся консультации по этим вопросам с людьми в центрах и медработниками. Ошибки устраняются.

По словам министра, определенные сложности с работой приложения возникают в среднем у 1 из 9 человек, то есть "конверсия очень высокая", отмечает он.

На минувшей неделе в Киеве были открыты 5 точек поддержки, сейчас планируется открыть еще 100 новых пунктов в 20 регионах страны.

Ранее Фокус сообщал, что утверждена форма справки, которую медики могут выдать пациентам с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19. Врачу необходимо заполнить специальную форму, учитывая прошлые медзаписи, а также критерии по которым разрешается не делать прививку.