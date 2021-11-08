У "Дії" за тиждень сформували майже 3 млн COVID-паспортів, — Мінцифра

За словами голови відомства, певні складнощі з використанням програми виникають в 1 з 9 користувачів. А всього в "Дії" сформували COVID-паспорти 8,3 млн осіб.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у соцмережах, що вже 8,3 млн жителів України отримали свої COVID-сертифікати. Про це повідомляється в Telegram-каналі міністра.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

"На сьогодні в "Дії" згенеровано 8,3 млн СOVID-сертифікатів. І кількість зростає з кожним днем. Тільки за останній тиждень — 2,9 млн", — заявляє Федоров.

Сьогодні він відвідував київський МВЦ, де розташований масовий пункт вакцинації та служба підтримки "Дії", співробітники якої допомагають людям створювати сертифікати одразу після вакцинації. Протягом дня за консультацією звертається до 500 осіб.

За словами міністра, люди вакцинуються і одразу отримують сертифікат: дві дози вакцини надають повну свободу дій у "червоній зоні".

Федоров каже, що в деяких людей усе ж таки не виходить згенерувати сертифікат з першого разу і в цьому їм потрібна допомога. Наразі проводяться консультації з цих питань з людьми в центрах та медпрацівниками. Помилки усуваються.

За словами міністра, певні складнощі з роботою програми виникають у середньому в 1 з 9 осіб, тобто "конверсія дуже висока", зазначає він.

Минулого тижня в Києві було відкрито 5 точок підтримки, наразі планується відкрити ще 100 нових пунктів у 20 регіонах країни.

Раніше Фокус повідомляв, що затверджено форму довідки, яку медики можуть видати пацієнтам з протипоказаннями до вакцинації від COVID-19. Лікарю необхідно заповнити спеціальну форму з огляду на минулі медзаписи, а також критерії за якими дозволяється не робити щеплення.