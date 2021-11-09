Аферисты поневоле: хакеры вынуждают Instagram-блогеров рекламировать "схемы" с BTC (видео)

Мошенники взламывают аккаунты блогеров и требуют, чтобы те записывали видеоролики, призывая подписчиков участвовать в схемах быстрого обогащения при помощи биткоина.

На прошлой неделе стало известно, что мошенник заставил одного блогера соцсети Instagram записать видео, в котором сообщалось, что некий инвестор по имени Эшли Джейсон может приумножить криптоактивы пользователей. После этого злоумышленник взломал аккаунт жертвы и разослал ролик ее друзьям в Instagram. Мошенник надеялся, что друзья блогера поверят в то, что она говорит и переведут криптовалюту на кошелек "инвестора". Об этом стало известно изданию Motherboard.

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"Я не могу поверить, что майнинг биткоина реален. Я только что инвестировала $1 тыс. и получила прибыль в $10 тыс. в течение трех часов после инвестиции", — заявила Эмма Золлер в своем видеоролике. — "Какой замечательный способ завершить день... Прибыль гарантирована. Я предлагаю это сделать".

Эмма Золлер попалась на крючок мошенников, когда увидела сообщение о заработке на биткоинах в "сториз" своей подруги в Instagram. После перехода по ссылке учетная запись Эммы была взломана. Первым делом хакер попросил Золлер раздеться на камеру, а когда она отказалась, то предложил альтернативу — записать рекламный ролик.

"Я выплакала все глаза. Я не могу раздеться перед камерой… Ты украл у меня все. Пожалуйста, верните мне мой Instagram", — написала блогер.

Хакер не вернул девушке аккаунт, более того, взломал ее учетную запись в платежной системе Venmo, электронную почту и банковские приложения. Завладев деньгами, он перевел на свой счет $500 и купил биткоинов на $1 тыс. Мать Эммы Золлер сообщила СМИ, что сервис Venmo вернул украденные $500, а сотрудники Facebook (ныне Meta) добавили данные о пострадавшей в свой отчет для дальнейшего расследования.

Многие пользователи написали Motherboard о том, что их также взломали и заставили снимать подобные видеоролики. Они заявили о причинении финансового, профессионального, репутационного и личного ущерба. Несколько жертв также жаловались на сложный процесс восстановления учетной записи Instagram и отсутствие прямой связи с компанией.

Тим Ньюджент по требованию мошенников записал видео, в котором заявил:

"Я только что сделал много покупок, потому что инвестировал в Star. Вы получаете свои деньги быстро. Вот так просто".

По словам мужчины, злоумышленник долгое время выдавал себя за его друга и призывал инвестировать в криптовалюту. Когда обман раскрылся, хакер завладел аккаунтом с 13 тыс. подписчиков, с помощью которого Тим Ньюджент продвигал свой бизнес. Используя учетную запись, мошенник "обчистил" трех человек, в результате покупатели утратили доверие к магазину Тима.

"Моя репутация и бизнес оказались на грани краха. Многие мои подписчики помогают мне, но Instagram/Facebook не помогли и не ответили мне, а блогеры, тем временем, теряют свои страницы, деньги и личность", — возмутился бизнесмен.

Instagram рекомендует юзерам использовать надежный пароль с цифрами, буквами и знаками препинания, а также не использовать одни и те же пароли на разных сайтах. Вероятно, хакерам удается получить данные для входа, завладев электронной почтой. В таком случае они могут сменить пароли и ко многим сервисам. Защиту также усилит двухфакторная аутентификация, однако нельзя делиться кодами подтверждения с другими людьми. Некоторые жертвы все еще жалуются на методы восстановления аккаунтов в соцсети.

"Instagram не поможет — вам нужно об этом знать. Я не уверена в том, что хакеры перестали отправлять сообщения и обманывать людей при помощи моего аккаунта. Я чувствую себя такой оскорбленной", — поделилась Эмма Золлер.

Ранее писали, как криптоинвестор потерял почти $12 млн при покупке биткоина. Аферист назвался сотрудником службы поддержки сервиса Coinbase и обманом получил удаленный доступ к аккаунту жертвы, после чего вывел деньги.