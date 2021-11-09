Аферисти мимоволі: хакери змушують Instagram-блогерів рекламувати "схеми" з BTC (відео)

Шахраї зламують облікові записи блогерів і вимагають, щоб ті записували відеоролики, закликаючи підписників брати участь у схемах швидкого збагачення за допомогою біткоїну.

Минулого тижня стало відомо, що шахрай змусив одного блогера соцмережі Instagram записати відео, у якому повідомлялося, що якийсь інвестор на ім'я Ешлі Джейсон може примножити криптоактиви користувачів. Після цього зловмисник зламав акаунт жертви та розіслав ролик її друзям у Instagram. Шахрай сподівався, що друзі блогера повірять у те, що вона говорить і переведуть криптовалюту на гаманець "інвестора". Про це стало відомо виданню Motherboard.

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"Я не можу повірити, що майнінг біткоїну реальний. Я щойно інвестувала $1 тис. і отримала прибуток $10 тис. протягом трьох годин після інвестиції, — заявила Емма Золлер у своєму відеоролику. — Який чудовий спосіб завершити день... Прибуток гарантований. Я пропоную це зробити".

Емма Золлер потрапила на гачок шахраїв, коли побачила повідомлення про заробіток на біткоїнах у "сторіс" своєї подруги в Instagram. Після переходу на посилання обліковий запис Емми був зламаний. Насамперед хакер попросив Золлер роздягнутися на камеру, а коли вона відмовилася, то запропонував альтернативу — записати рекламний ролик.

"Я виплакала всі очі. Я не можу роздягнутися перед камерою... Ти вкрав у мене все. Будь ласка, поверніть мені мій Instagram", — написала блогерка.

Хакер не повернув дівчині обліковий запис, ба більше, зламав її обліковий запис у платіжній системі Venmo, електронну пошту та банківські програми. Оволодівши грошима, він переказав на свій рахунок $500 і купив біткоїнів на $1 тис. Мати Емми Золлер повідомила ЗМІ, що сервіс Venmo повернув вкрадені $500, а співробітники Facebook (нині Meta) додали дані про постраждалу у свій звіт для подальшого розслідування.

Багато користувачів написали Motherboard про те, що їх зламали та змусили знімати подібні відеоролики. Вони заявили про заподіяння фінансової, професійної, репутаційної й особистої шкоди. Декілька жертв також скаржилися на складний процес відновлення облікового запису Instagram і відсутність прямого зв'язку з компанією.

Тім Ньюджент на вимогу шахраїв записав відео, у якому заявив:

"Я щойно зробив багато покупок, тому що інвестував у Star. Ви отримуєте свої гроші швидко. Ось так просто".

За словами чоловіка, зловмисник довгий час видавав себе за його друга та закликав інвестувати в криптовалюту. Коли обман розкрився, хакер заволодів обліковим записом із 13 тис. передплатників, за допомогою якого Тім Ньюджент просував свій бізнес. Використовуючи обліковий запис, шахрай "обчистив" трьох осіб, у результаті покупці втратили довіру до магазину Тіма.

"Моя репутація та бізнес опинилися на межі краху. Багато моїх підписників допомагають мені, але Instagram/Facebook не допомогли і не відповіли мені, а блогери тим часом втрачають свої сторінки, гроші й особистість", — обурився бізнесмен.

Instagram рекомендує користувачам використовувати надійний пароль із цифрами, літерами та розділовими знаками, а також не використовувати одні й ті ж паролі на різних сайтах. Імовірно, хакерам вдається отримати дані для входу, заволодівши електронною поштою. У такому разі вони можуть змінити паролі й до багатьох сервісів. Захист також посилить двофакторну автентифікацію, проте не можна ділитися кодами підтвердження з іншими людьми. Деякі жертви все ще скаржаться на методи відновлення облікових записів у соцмережі.

"Instagram не допоможе — вам потрібно про це знати. Я не впевнена в тому, що хакери перестали відправляти повідомлення й обманювати людей за допомогою мого облікового запису. Я почуваюся такою ображеною", — поділилася Емма Золлер.

Раніше писали, як криптоінвестор втратив майже $12 млн при купівлі біткоїну. Аферист назвався співробітником служби підтримки сервісу Coinbase і обманом отримав віддалений доступ до облікового запису жертви, після чого вивів гроші.