Пункты службы поддержки приложения "Дія" появятся по всей Украине

В Киеве уже открыли пять пунктов службы поддержки. Теперь планируется появление еще более ста по всей стране.

В Украине появятся оффлайн-пункты, где специалисты будут оказывать помощь в использовании приложения "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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В ведомстве отмечают, что такую помощь организовали для того, чтобы украинцы могли получить помощь менеджеров службы поддержки и сгенерировать COVID-сертификат сразу в центре массовой вакцинации в каждой области Украины.

В Киеве на прошлой неделе открыли пять таких офлайн-пунктов. Минцифры планирует к концу этой недели открыть более 100 пунктов в 20 областях Украины.

В оффлайн-пунктах предоставляют консультации по таким вопросам:

какие бывают виды СOVID-сертификатов и как их получить;

можно будет подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении Дія;

определить ошибку генерирования сертификата и т.д.

"Продолжаем работать над COVID-сертификатами, чтобы все вакцинированные украинцы могли быстро получить электронный документ и передвигаться с ним без помех", — добавили в Минцифры.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как правильно генерировать COVID-сертификаты в "Дія".

Еще сообщалось, что Минцифры упростило процесс получения COVID-сертификатов в приложении "Дія".