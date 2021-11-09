Пункти служби підтримки програми "Дія" з'являться по всій Україні

У Києві вже відкрили п'ять пунктів служби підтримки. Наразі планується поява ще більше ста по всій країні.

В Україні з'являться офлайн-пункти, де фахівці надаватимуть допомогу у використанні програми "Дія". Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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У відомстві зазначають, що таку допомогу організували для того, щоб українці могли отримати допомогу менеджерів служби підтримки та згенерувати COVID-сертифікат одразу в центрі масової вакцинації в кожній області України.

У Києві минулого тижня відкрили п’ять таких офлайн-пунктів. Мінцифри планує до кінця цього тижня відкрити понад 100 пунктів у 20 областях України.

В офлайн-пунктах надають консультації з таких питань:

які бувають види СOVID-сертифікатів і як їх отримати;

можна буде подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та в додатку "Дія";

визначити помилку створення сертифіката і т.д.

"Продовжуємо працювати над COVID-сертифікатами, щоб усі вакциновані українці могли швидко отримати електронний документ і пересуватися з ним без перешкод", — додали в Мінцифри.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як правильно генерувати COVID-сертифікати в "Дії".

Ще повідомлялося, що Мінцифри спростило процес отримання COVID-сертифікатів у додатку "Дія".