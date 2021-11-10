Microsoft обновила Windows 11 и старые версии операционки: что нужно знать пользователям

К сожалению, не все патчи решили проблемы операционных систем: пользователям Windows 10 придется отлаживать настройки принтера самостоятельно.

Microsoft обновила новую версию операционной системы — Windows 11, а также выпустила патчи для более старых версий. Как сообщает издание neowin.net, прокачать можно не только Windows 10, но и "старушек" Windows 8.1 и Windows 7.

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Как отмечает СМИ, компания-разработчик уже во второй раз обновляет Windows 11, которая была полноценно запущена в октябре 2021 года. Патчи выпускаются ежемесячно в рамках Patch Tuesday ("обновления по вторникам").

Так, новый апдейт KB5007215 должен устранить проблемы, возникшие ранее с производительностью чипов от компании AMD. Будут устранены и проблемы с запуском "проводника", плохо работавшим поиском, отсутствием возможности переименовывать некоторые файлы, неисправностей Office, некорректной работой динамиков и с памятью. Также разработчики прокачали систему, отвечающую за безопасность.

По этой ссылке вы найдете видеоинструкцию, как установить обновления.

Windows 10 получила обновления (коды KB5007186, 20H2 и 21H1), которые доступны для версии 2004 года. Первый код сработает для ОС, которую пользователи обновляли в мае 2020 года, второй — для операционки, обновленной в ноябре 2020 года, а третий — для ОС, прокачанной в мае 2021 года. Новые патчи также улучшат работу системы безопасности, устранят проблемы интерфейса (визуальные баги). Медиа отмечает, что патч KB5007186 — не идеален, так как может вызвать проблему в работе принтера.

О Windows 7 и Windows 8.1 тоже не забыли и постарались устранить проблемы с печатью. В компании отметили, что операционную систему Windows 8.1 будут поддерживать бесплатно вплоть до 2023 года, а вот для ОС Windows 7 бесплатная поддержка не предусмотрена с января 2020 года. Однако корпоративные клиенты будут получать патчи для прокачки безопасности до января 2023 года и в рамках программы Windows 7 ESU.

Ранее мы сообщали о том, что компания Microsoft довела до ума новую, 11-ю, версию операционной системы и позволила ее скачивать.