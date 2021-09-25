Уже можно скачать. Microsoft выпустила финальную версию Windows 11

Для тех, кто не хочет ждать 5 октября, есть возможность получить новую операционку уже сейчас.

Компания Microsoft после нескольких месяцев тестирования в субботу, 24 сентября на своем канале Release Preview выпустила финальную версию операционной системы Windows 11, пишет The Verge.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Отмечается, что это – последний шаг перед широким распространением обновленной операционки, которое стартует 5 октября.

Для тех, кто не хочет ждать этой даты, уже есть возможность получить бесплатное обновление до Windows 11.

Для этого необходимо с помощью приложения Microsoft PC Health проверить совместимость своего компьютера с Windows 11, после чего (если эта совместимость подтверждена) зарегистрироваться в качестве участника программы предварительной оценки Windows на сайте Microsoft.

После чего на компьютере с Windows 10 зайти в настройки и выбрать подменю "Обновление и безопасность" – "Программа предварительной оценки Windows".

[ + – ] Windows Insider

Далее нажмите "Начать" и привяжите учетную запись Microsoft, использованную для регистрации в качестве участника программы предварительной оценки Windows.

Когда будет предложен выбор настройки программы предварительной оценки, необходимо выбрать пункт "Release Preview", принять условия Microsoft и перезагрузить компьютер.

После перезагрузки, вернувшись в меню "Настройки", в подменю "Обновление и безопасность" вы увидите новый баннер с дополнительным обновлением до Windows 11.

Щелкните вариант загрузки и установки и следуйте инструкциям для скачивания Windows 11.

[ + – ] Приглашение к обновлению

После успешного обновления операционной системы до Windows 11 вы можете перейти в "Настройки" – "Центр обновления Windows" и выбрать "Прекратить получение предварительных сборок" для отмены получения предварительных обновлений для Windows 11.

Также Microsoft выпустила файлы ISO для финальной версии Windows 11, сборка 22000.194, которые можно загрузить с веб-сайта Microsoft Windows Insider.

Напомним, в августе корпорация Microsoft анонсировала дату выхода новой операционной системы Windows 11, заверив, что для пользователей Windows 10 техническая поддержка будет продлена до октября 2025 года.

Также сообщалось, что злоумышленники уже начали распространять вредоносные программы под видом операционной системы Windows 11.

Фокус писал, что хакеры обнаружили в Windows 10 ранее неизвестную уязвимость и используют ее для взлома компьютеров.