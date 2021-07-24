Идеальная маскировка: под видом новой Windows 11 массово распространяют вирусы

Microsoft уже позволяет скачивать новую ОС, однако установила высокие требования для загрузки. Слабые ПК могут обойти их, но рискуют стать жертвой хакеров.

Злоумышленники начали распространять вредоносные программы под видом операционной системы Windows 11. Об этом пишет Tech Times со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

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Корпорация Microsoft тестирует Windows 11 и готовится официально выпустить ее до конца 2021 года. Многие злоумышленники сейчас пользуются высоким интересом пользователей и подсовывают им фейковые установщики, которые содержат не новую версию операционной системы, а пакеты различных вирусов. Многие владельцы уже обнаружили на своих компьютерах как безобидное ПО с рекламой, так и трояны, стилеры и эксплойты, представляющих опасность для системы.

Сотрудники "Лаборатории Касперского" нашли в Сети файл с именем 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe с внушительным объёмом 1,75 Гб, большую часть которого занимает файл библиотеки с бесполезными данными. При запуске программы появляется окно, напоминающее стандартный инсталлятор Windows, однако он вскоре сменяется неким "Диспетчером загрузки", что само по себе взывает подозрение. Более того, он предлагает принять некие лицензионные условия — тексте прямо прописано, что вместе с ОС на компьютер будут установлены ряд "спонсорских программ".

[ + – ] Фальшивый установщик Windows 11

Разработчики из "Лаборатории Касперского" заявили, что их антивирусы отбили сотни попыток заражения через программы, которые выдают за установщик Windows 11. Чтобы не попасться на удочку хакеров, необходимо скачивать ПО только с официальных сайтов. Стоит отметить, что Microsoft установила ограничения по системным требованиям — установить Windows 11 можно только на компьютер с процессором не хуже Intel восьмого поколения или AMD Zen 2. Сайт XDA предполагает, что по этой причине многие пользователи со компьютерами послабее ищут альтернативные способы поставить операционную систему и находят вирусы.

"Защитник Windows отлично справляется с ними. Единственная проблема заключается в том, что если вы загружаете Windows 11 из сомнительных источников, вы, вероятно, уже настроены на просмотр десятка или около того всплывающих предупреждений, говорящих вам не устанавливать ее", — отметили аналитики.

Недавно Microsoft выпустила первую предварительную сборку Windows 11 (22000.51). Ее можно скачать прямо сейчас, если предварительно зарегистрироваться в программе Windows Insider. Эта версия позволяет ознакомиться с обновленным дизайном системы и несколькими функциями.

Тем временем в Microsoft Store для Windows 11 появились полезные приложения. В начале июля свои программы добавили OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip и Adobe Acrobat Reader. Перед выходом новой ОС фирменный магазин тоже улучшили, изменив интерфейс и оптимизировав мультизадачность.