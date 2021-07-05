Спешите скачать: в Microsoft Store для Windows 11 появились полезные приложения

Фокус сформировал список действительно необходимых программ для пользователей операционной системы нового поколения.

Microsoft Store, который никогда не отличался популярностью, наконец-то улучшили для новой операционной системы Windows 11. Кроме обновления пользовательского интерфейса и оптимизации мультизадачности, ключевым изменением ОС является существенное расширения ассортимента магазина приложений. Только за последнюю неделю там появилось несколько полезных сервисов, что сделало существование магазина оправданным.

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Установка приложений в Microsoft Store в один клик

OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip и Adobe Acrobat Reader в течение последних семи дней разместили свои приложения (вместе с расширениями для браузера Microsoft Edge) в Microsoft Store. Эти дополнения весьма важны, так как период бета-тестирования Windows 11 еще продолжается, сообщает издание theverge.com.

Ранее Microsoft ограничивала ассортимент магазина, не допуская размещение сервисов от сторонних разработчиков, а вместо них предлагая собственные аналоги для Windows. Позже компания разрешила некоторым десктопным приложениям использовать свой магазин для размещения обновлений. Но с выходом 11-ой версии операционки, все изменилось. Теперь любое приложение может быть размещено в магазине через менеджер пакетов Microsoft Package Manager Windows, выпущенный в прошлом году.

Тут стоит пояснить. Менеджер пакетов — это инструмент, с помощью которого пользователи могут быстро скачать и установить нужное приложение прямо из Microsoft Store. Аналогично работают магазины приложений для iOS- Android-устройств: вы просто заходите на площадку, ищите нужную программу и нажимаете кнопку "установить". Ранее пользователям Windows приходилось скачивать приложения с сайтов компаний-разработчиков, специализированных ресурсов и форумов, загружая сначала файл установки, а потом уже инсталлировать продукт. Теперь же достаточно разработчикам разместить свое приложение в магазине Microsoft, и юзеры в один клик скачают его.

По сути, Microsoft Store теперь является интерфейсом для менеджера пакетов Windows и консольной утилиты WinGet, упрощающей установку программ на ПК.

[ + – ] В магазине приложений Microsoft появился Zoom

Какие приложения можно скачать для Windows 11

Как мы уже говорили, в магазине появились сервисы, которые ранее были недоступны. Менеджером пакетов воспользовались разработчики самых разных программ, поэтому вы получили возможность установить в считанные секунды следующие из списка:

7Zip,

Spotify,

Windows Terminal,

PowerToys,

Acrobat Reader,

iTunes,

Visual Studio Code,

Ubuntu,

Zoom,

WinRAR,

Discord,

Google Chrome,

Firefox.

Список будет пополняться.

Некоторые эксперты полагают, что Microsoft Store сможет конкурировать с такими магазинами, как Steam или Epic Games Store. Глава Windows Панос Панай сказал, что "компания открыта для размещения Steam или Epic Games Store в Microsoft Store", так что пользователи получат куда более широкое предложение — был бы спрос.

[ + – ] Новый интерфейс Microsoft Store

Чем Microsoft Store интересен разработчикам

Отчасти привлекательность нового магазина для разработчиков заключается в возможности разместить приложения с их собственными системами обновлений, а также в изменении политики Microsoft, позволяющем разработчикам сохранять 100% дохода от приложений, если они используют альтернативные платежные платформы. Однако это изменение не относится к играм.

В магазине полно нежелательных приложений, многие поддельные приложения, вредоносное ПО все еще появляется в результатах поиска. Microsoft потребуется некоторое время, чтобы очистить магазин от этого. Разработчики и без того отказывались размещаться в Microsoft Store, поэтому привлечь их может не только возможность зарабатывать и не делиться с Microsoft, но и "чистота" самого магазина.

В любом случае, Microsoft Store определенно движется в правильном направлении после 10 лет игнорирования. Если он может дойти до того, чтобы перечислить все полезные и популярные приложения, это станет настоящим праздником для пользователей Windows, которым больше не придется рыскать в Интернете в поисках ПО и надежных установщиков.

Откуда еще можно скачать приложения Windows 11

Разработчик Мехеди Хасан создал Winstall — сервис, использующий менеджер пакетов Microsoft, чтобы позволить вам устанавливать все необходимые приложения для Windows 10 и 11. Зайдя на сайт, вы сможете выбирать из готовых пакетов или создавать и делиться своим собственным списком приложений. Это может быть пакет игровых приложений, который включает Steam, Discord, Twitch, Origin, Uplay и пр., или список приложений для повышения производительности, таких как Zoom, Slack и Microsoft Teams. Чтобы получить доступ, вам нужно зарегистрироваться.

Как только диспетчер пакетов Microsoft будет полностью встроен в Windows, вам не потребуется ничего устанавливать на ПК для работы Winstall, и вам даже не нужно загружать приложение. Winstall генерирует сценарии, которые можно скопировать и вставить в командную строку Windows, или вы можете загрузить сценарий bat или PowerShell и запустить его на новом компьютере.

Ранее мы сообщали о том, что Windows 11 доступна для скачивания. В сборке, о которой идет речь, доступны большинство визуальных изменений новой версии операционной системы. Новшества коснутся также навигации и многозадачности.