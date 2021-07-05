Спешите скачать: в Microsoft Store для Windows 11 появились полезные приложения
Фокус сформировал список действительно необходимых программ для пользователей операционной системы нового поколения.
Microsoft Store, который никогда не отличался популярностью, наконец-то улучшили для новой операционной системы Windows 11. Кроме обновления пользовательского интерфейса и оптимизации мультизадачности, ключевым изменением ОС является существенное расширения ассортимента магазина приложений. Только за последнюю неделю там появилось несколько полезных сервисов, что сделало существование магазина оправданным.
Установка приложений в Microsoft Store в один клик
OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip и Adobe Acrobat Reader в течение последних семи дней разместили свои приложения (вместе с расширениями для браузера Microsoft Edge) в Microsoft Store. Эти дополнения весьма важны, так как период бета-тестирования Windows 11 еще продолжается, сообщает издание theverge.com.
Ранее Microsoft ограничивала ассортимент магазина, не допуская размещение сервисов от сторонних разработчиков, а вместо них предлагая собственные аналоги для Windows. Позже компания разрешила некоторым десктопным приложениям использовать свой магазин для размещения обновлений. Но с выходом 11-ой версии операционки, все изменилось. Теперь любое приложение может быть размещено в магазине через менеджер пакетов Microsoft Package Manager Windows, выпущенный в прошлом году.
Тут стоит пояснить. Менеджер пакетов — это инструмент, с помощью которого пользователи могут быстро скачать и установить нужное приложение прямо из Microsoft Store. Аналогично работают магазины приложений для iOS- Android-устройств: вы просто заходите на площадку, ищите нужную программу и нажимаете кнопку "установить". Ранее пользователям Windows приходилось скачивать приложения с сайтов компаний-разработчиков, специализированных ресурсов и форумов, загружая сначала файл установки, а потом уже инсталлировать продукт. Теперь же достаточно разработчикам разместить свое приложение в магазине Microsoft, и юзеры в один клик скачают его.
По сути, Microsoft Store теперь является интерфейсом для менеджера пакетов Windows и консольной утилиты WinGet, упрощающей установку программ на ПК.
Какие приложения можно скачать для Windows 11
Как мы уже говорили, в магазине появились сервисы, которые ранее были недоступны. Менеджером пакетов воспользовались разработчики самых разных программ, поэтому вы получили возможность установить в считанные секунды следующие из списка:
- 7Zip,
- Spotify,
- Windows Terminal,
- PowerToys,
- Acrobat Reader,
- iTunes,
- Visual Studio Code,
- Ubuntu,
- Zoom,
- WinRAR,
- Discord,
- Google Chrome,
- Firefox.
Список будет пополняться.
Некоторые эксперты полагают, что Microsoft Store сможет конкурировать с такими магазинами, как Steam или Epic Games Store. Глава Windows Панос Панай сказал, что "компания открыта для размещения Steam или Epic Games Store в Microsoft Store", так что пользователи получат куда более широкое предложение — был бы спрос.
Чем Microsoft Store интересен разработчикам
Отчасти привлекательность нового магазина для разработчиков заключается в возможности разместить приложения с их собственными системами обновлений, а также в изменении политики Microsoft, позволяющем разработчикам сохранять 100% дохода от приложений, если они используют альтернативные платежные платформы. Однако это изменение не относится к играм.
В магазине полно нежелательных приложений, многие поддельные приложения, вредоносное ПО все еще появляется в результатах поиска. Microsoft потребуется некоторое время, чтобы очистить магазин от этого. Разработчики и без того отказывались размещаться в Microsoft Store, поэтому привлечь их может не только возможность зарабатывать и не делиться с Microsoft, но и "чистота" самого магазина.
В любом случае, Microsoft Store определенно движется в правильном направлении после 10 лет игнорирования. Если он может дойти до того, чтобы перечислить все полезные и популярные приложения, это станет настоящим праздником для пользователей Windows, которым больше не придется рыскать в Интернете в поисках ПО и надежных установщиков.
Откуда еще можно скачать приложения Windows 11
Разработчик Мехеди Хасан создал Winstall — сервис, использующий менеджер пакетов Microsoft, чтобы позволить вам устанавливать все необходимые приложения для Windows 10 и 11. Зайдя на сайт, вы сможете выбирать из готовых пакетов или создавать и делиться своим собственным списком приложений. Это может быть пакет игровых приложений, который включает Steam, Discord, Twitch, Origin, Uplay и пр., или список приложений для повышения производительности, таких как Zoom, Slack и Microsoft Teams. Чтобы получить доступ, вам нужно зарегистрироваться.
Как только диспетчер пакетов Microsoft будет полностью встроен в Windows, вам не потребуется ничего устанавливать на ПК для работы Winstall, и вам даже не нужно загружать приложение. Winstall генерирует сценарии, которые можно скопировать и вставить в командную строку Windows, или вы можете загрузить сценарий bat или PowerShell и запустить его на новом компьютере.
Ранее мы сообщали о том, что Windows 11 доступна для скачивания. В сборке, о которой идет речь, доступны большинство визуальных изменений новой версии операционной системы. Новшества коснутся также навигации и многозадачности.