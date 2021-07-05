Поспішайте завантажити: в Microsoft Store для Windows 11 з'явилися корисні додатки

Фокус сформував список дійсно необхідних програм для користувачів операційної системи нового покоління.

Microsoft Store, який ніколи не відрізнявся популярністю, нарешті поліпшили для нової операційної системи Windows 11. Крім поновлення користувальницького інтерфейсу й оптимізації мультизадачності, ключовою зміною ОС є істотне розширення асортименту магазину додатків. Тільки за останній тиждень там зʼявилося кілька корисних сервісів, що зробило існування магазину виправданим.

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Встановлення програм у Microsoft Store в один клік

OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip та Adobe Acrobat Reader протягом останніх семи днів розмістили свої програми (разом із розширеннями для браузера Microsoft Edge) в Microsoft Store. Ці доповнення вельми важливі, оскільки період бета-тестування Windows 11 ще триває, повідомляє видання theverge.com.

Раніше Microsoft обмежувала асортимент магазину, не допускаючи розміщення сервісів від сторонніх розробників, а замість них пропонуючи власні аналоги для Windows. Пізніше компанія дозволила деяким десктопним додаткам використовувати свій магазин для розміщення оновлень. Але з виходом 11-ої версії операційки, все змінилося. Тепер будь-який додаток може бути розміщений в магазині через менеджер пакетів Microsoft Package Manager Windows, випущений в минулому році.

Тут варто пояснити. Менеджер пакетів — це інструмент, за допомогою якого користувачі можуть швидко завантажити і встановити потрібну програму прямо з Microsoft Store. Аналогічно працюють магазини додатків для iOS-Android-пристроїв: ви просто заходите на майданчик, шукайте потрібну програму і натискаєте кнопку "встановити". Раніше користувачам Windows доводилося завантажувати додатки із сайтів компаній-розробників, спеціалізованих ресурсів і форумів, завантажуючи спочатку файл установки, а потім вже інсталювати продукт. Тепер же достатньо розробникам розмістити свій додаток у магазині Microsoft, і користувачі в один клік завантажать його.

По суті, Microsoft Store тепер є інтерфейсом для менеджера пакетів Windows і консольної утиліти WinGet, що спрощує встановлення програм на ПК.

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Які програми можна завантажити для Windows 11

Як ми вже говорили, в магазині зʼявилися сервіси, які раніше були недоступні. Менеджером пакетів скористалися розробники різних програм, тому ви отримали можливість встановити за лічені секунди будь-які зі списку:

7Zip;

Spotify;

Windows Terminal;

PowerToys;

Acrobat Reader;

iTunes;

Visual Studio Code;

Ubuntu;

Zoom;

WinRAR;

Discord;

Google Chrome;

Firefox.

Список буде поповнюватися.

Деякі експерти вважають, що Microsoft Store зможе конкурувати з такими магазинами, як Steam або Epic Games Store. Глава Windows Панос Панай сказав, що "компанія відкрита для розміщення Steam або Epic Games Store у Microsoft Store", тож користувачі отримають куди більш широку пропозицію — був би попит.

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Чим Microsoft Store цікавий для розробників

Почасти привабливість нового магазину для розробників полягає в можливості розмістити додатки з їхніми власними системами оновлень, а також у зміні політики Microsoft, що дозволяє розробникам зберігати 100% доходу від додатків, якщо вони використовують альтернативні платіжні платформи. Однак ця зміна не стосується ігор.

У магазині повно небажаних програм, багато підроблених додатків, шкідливе ПЗ все ще зʼявляється в результатах пошуку. Microsoft буде потрібен якийсь час, щоб очистити магазин від цього. Розробники і без того відмовлялися розміщуватися в Microsoft Store, тому залучити їх може не тільки можливість заробляти і не ділитися з Microsoft, але й "чистота" власне магазину.

У будь-якому випадку, Microsoft Store безумовно рухається в правильному напрямку після 10 років ігнорування. Якщо він може дійти до того, щоб перерахувати всі корисні та популярні додатки, це стане справжнім святом для користувачів Windows, яким більше не доведеться нишпорити в Інтернеті в пошуках ПЗ і надійних установників.

Звідки ще можна завантажити додатки Windows 11

Розробник Мехед Хасан створив Winstall — сервіс, який використовує менеджер пакетів Microsoft, щоб дозволити вам установлювати всі необхідні додатки для Windows 10 та 11. Зайшовши на сайт, ви зможете вибирати з готових пакетів або створювати і ділитися своїм власним списком додатків. Це може бути пакет ігрових додатків, який враховує Steam, Discord, Twitch, Origin, Uplay тощо, або список додатків для підвищення продуктивності, таких як Zoom, Slack і Microsoft Teams. Щоб отримати доступ, вам потрібно зареєструватися.

Щойно диспетчер пакетів Microsoft буде повністю вбудований у Windows, вам не потрібно нічого встановлювати на ПК для роботи Winstall, і вам навіть не потрібно завантажувати додаток. Winstall генерує сценарії, які можна скопіювати і вставити в командний рядок Windows, або ви можете завантажити сценарій bat чи PowerShell і запустити його на новому компʼютері.

Раніше ми повідомляли про те, що Windows 11 доступна для скачування. У збірці, про яку йдеться, доступні більшість візуальних змін нової версії операційної системи. Нововведення торкнуться також навігації та багатозадачності.