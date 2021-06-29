Прямо зараз: Windows 11 доступна для скачування
У збірці, про яку йдеться, доступні більшість візуальних змін нової версії операційної системи. Нововведення торкнуться також навігації та багатозадачності.
Корпорація Microsoft випустила першу попередню збірку ОС (операційної системи) Windows 11 (22000.51) і зробила її доступною для скачування. Однак попередньо вам потрібно буде зареєструватися як учасник програми Windows Insider, перейшовши за цим посиланням.
Як повідомляє портал The Verge, збірка враховує доступ до нового меню "Пуск", функцій багатозадачності й оновлених Microsoft Store.
У цій версії також доступний оновлений провідник, який замінює стрічку панеллю команд, яка покликана полегшити управління файлами. Ознайомитися користувачі зможуть і з більшою частиною тих змін, які представила корпорація, коли презентувала нову версію ОС. Серед них — нове меню "Пуск" із центрованим інтерфейсом, що нагадує панель запуску. Також "юзери" побачать закруглені кути на всіх вікнах, модернізований центр повідомлень, спливаючі вікна гучності й так далі. За наявності на компʼютері акселерометра екран блокування Windows у цій версії вмикатиме паралакс руху.
Доступними будуть і поліпшені темний і світлий режими, а також функція віджетів. Нові теми (наприклад, Glow, Captured Motion, Sunrise і Flow) розроблені з урахуванням центрованої панелі завдань. Розробник обʼєднав їх із новими системними звуками.
У той же час дві важливі функції нової версії ОС — інтеграція з Microsoft Teams і можливість працювати з додатками Android — у попередній версії доступними не будуть.
З того, що буде доступним у цій версії, також нові функції Microsoft Snap Groups і Snap Layouts для поліпшення багатозадачності на екранах різних розмірів.
Користувачів чекає спрощена навігація і пошук корисних властивостей. Ліва панель навігації тепер зберігатиметься всюди, що дозволить оперативніше перемикатися між розділами. Також Microsoft впровадила нові елементи управління у верхній частині екрану, які забезпечать швидкий доступ до інформації або налаштувань кожного з розділів.
Що стосується офісних додатків, то поновлення Office враховують закруглені кути в додатках і деякі зміни в роботі темного та світлого режимів.
Для того, щоб самостійно перевірити роботу нової збірки, слід зареєструватися в програмі попередньої оцінки Windows, після чого перейти в "Параметри" — "Оновлення та безпека" — "Програма попередньої оцінки Windows" на пристрої Windows 10. Це дозволить вмикнути канал розробки та отримати для скачування Windows 11.
Нагадаємо, Microsoft офіційно презентувала нову версію операційної системи — Windows 11. Цього разу розробники приділили багато уваги спрощенню користувальницького інтерфейсу, магазину додатків, а також поліпшенню продуктивності та багатозадачності.
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