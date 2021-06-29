Прямо зараз: Windows 11 доступна для скачування

У збірці, про яку йдеться, доступні більшість візуальних змін нової версії операційної системи. Нововведення торкнуться також навігації та багатозадачності.

Корпорація Microsoft випустила першу попередню збірку ОС (операційної системи) Windows 11 (22000.51) і зробила її доступною для скачування. Однак попередньо вам потрібно буде зареєструватися як учасник програми Windows Insider, перейшовши за цим посиланням.

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Як повідомляє портал The Verge, збірка враховує доступ до нового меню "Пуск", функцій багатозадачності й оновлених Microsoft Store.

У цій версії також доступний оновлений провідник, який замінює стрічку панеллю команд, яка покликана полегшити управління файлами. Ознайомитися користувачі зможуть і з більшою частиною тих змін, які представила корпорація, коли презентувала нову версію ОС. Серед них — нове меню "Пуск" із центрованим інтерфейсом, що нагадує панель запуску. Також "юзери" побачать закруглені кути на всіх вікнах, модернізований центр повідомлень, спливаючі вікна гучності й так далі. За наявності на компʼютері акселерометра екран блокування Windows у цій версії вмикатиме паралакс руху.

Доступними будуть і поліпшені темний і світлий режими, а також функція віджетів. Нові теми (наприклад, Glow, Captured Motion, Sunrise і Flow) розроблені з урахуванням центрованої панелі завдань. Розробник обʼєднав їх із новими системними звуками.

У той же час дві важливі функції нової версії ОС — інтеграція з Microsoft Teams і можливість працювати з додатками Android — у попередній версії доступними не будуть.

З того, що буде доступним у цій версії, також нові функції Microsoft Snap Groups і Snap Layouts для поліпшення багатозадачності на екранах різних розмірів.

Користувачів чекає спрощена навігація і пошук корисних властивостей. Ліва панель навігації тепер зберігатиметься всюди, що дозволить оперативніше перемикатися між розділами. Також Microsoft впровадила нові елементи управління у верхній частині екрану, які забезпечать швидкий доступ до інформації або налаштувань кожного з розділів.

Що стосується офісних додатків, то поновлення Office враховують закруглені кути в додатках і деякі зміни в роботі темного та світлого режимів.

Для того, щоб самостійно перевірити роботу нової збірки, слід зареєструватися в програмі попередньої оцінки Windows, після чого перейти в "Параметри" — "Оновлення та безпека" — "Програма попередньої оцінки Windows" на пристрої Windows 10. Це дозволить вмикнути канал розробки та отримати для скачування Windows 11.

Нагадаємо, Microsoft офіційно презентувала нову версію операційної системи — Windows 11. Цього разу розробники приділили багато уваги спрощенню користувальницького інтерфейсу, магазину додатків, а також поліпшенню продуктивності та багатозадачності.

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