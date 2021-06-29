Прямо сейчас: Windows 11 доступна для скачивания

В сборке, о которой идет речь, доступны большинство визуальных изменений новой версии операционной системы. Новшества коснутся также навигации и многозадачности.

Корпорация Microsoft выпустила первую предварительную сборку ОС (операционной системы) Windows 11 (22000.51) и сделала ее доступной для скачивания. Однако предварительно вам нужно будет зарегистрироваться в качестве участника программы Windows Insider, перейдя по этой ссылке.

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Как сообщает портал The Verge, сборка включает доступ к новому меню "Пуск", функциям многозадачности и обновленному Microsoft Store.

В этой версии также доступен обновленный проводник, заменяющий ленту панелью команд, которая призвана облегчить управление файлами. Ознакомиться пользователи смогут и с большей частью тех изменений, которые представила корпорация, когда презентовала новую версию ОС. В их числе — новое меню "Пуск" с центрированным интерфейсом, напоминающим панель запуска. Также "юзеры" увидят закругленные углы на всех окнах, модернизированный центр уведомлений, всплывающие окна громкости и так далее. При наличии на компьютере акселерометра экран блокировки Windows в этой версии будет включать параллакс движения.

Доступными будут и улучшенные темный и светлый режимы, а также функция виджетов. Новые темы (например, Glow, Captured Motion, Sunrise и Flow) разработаны с учетом центрированной панели задач. Разработчик объединил их с новыми системными звуками.

В то же время две важные функции новой версии ОС — интеграция с Microsoft Teams и возможность работать с приложениями Android — в предварительной версии доступными не будут.

Из того, что будет доступным в этой версии, также новые функции Microsoft Snap Groups и Snap Layouts для улучшения многозадачности на экранах разных размеров.

Пользователей ждет упрощенная навигация и поиск нужных параметров. Левая панель навигации теперь будет сохраняться повсюду, что позволит оперативнее переключаться между разделами. Также Microsoft внедрила новые элементы управления вверху экрана, которые обеспечат быстрый доступ к информации или настройкам каждого из разделов.

Что касается офисных приложений, то обновления Office включают в себя закругленные углы в приложениях и некоторые перемены в работе темного и светлого режимов.

Для того, чтобы самостоятельно проверить работу новой сборки, следует зарегистрироваться в программе предварительной оценки Windows, после чего перейти в "Параметры" — "Обновление и безопасность" — "Программа предварительной оценки Windows" на устройстве Windows 10. Это позволит включить канал разработки и получить для скачивания Windows 11.

Напомним, Microsoft официально презентовала новую версию операционной системы — Windows 11. На этот раз разработчики уделили много внимания упрощению пользовательского интерфейса, магазину приложений, а также улучшению производительности и многозадачности.

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