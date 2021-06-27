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От Windows 1.0 до Windows 11: как развивалась самая популярная ОС в мире

Ирина Рефаги
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Windows 11, планшет, ОС, операционная система
Фото: Скриншот | Microsoft представила новую версию операционной системы — Windows 11

Microsoft представила новую версию операционной системы — Windows 11. Фокус вспомнил все версии ОС Windows, а также узнал, когда можно будет установить Windows 11 и на каких условиях.

24 июня 2021 года компания Microsoft представила новую версию операционной системы — Windows 11. Разработчики значительно упростили пользовательский интерфейс, обновили дизайн, переработали магазин приложений, а также улучшили производительность и многозадачность.

Фокус расскажет историю развития ОС Windows c 1985 года и до наших дней и напомнит, о самых ярких изменениях, которые приносила каждая версия.

История создания ОС Windows

Как это ни странно, но ОС от Microsoft появилась благодаря конкурентам в лице Apple. В 1985 году "яблочная" компания выпустила на рынок ПК Lisa, который впоследствии не снискал популярности, однако стал первым устройством с адекватным пользовательским интерфейсом. До этого Билл Гейтс, Стив Балмер и Пол Аллен работали над созданием собственной операционной системы MS DOS. Ее минусом было то, что она коммуницировала с пользователями посредством командной строки — и явно назрела потребность в ОС с "человеческим лицом".

Обратив внимание на наработки Apple, разработчики из Microsoft решили создать для своей MS DOS графический интерфейс. Так свет увидела первая версия "винды". Мультиоконность, многозадачность, дружелюбный пользовательский интерфейс — это было свежо, ново и так многообещающе!

Windows 1.0, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 1.0
Фото: Скриншот
Windows 2.0, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 2.0
Фото: Скриншот

Windows 1.0 — самая живучая операционка

Презентованная 20 ноября 1985 года, Windows 1.0 просуществовала целых 16 лет. Компания поддерживала ее вплоть до 31 декабря 2001 года. Ее системные требования, конечно, были очень скромными, и у современного пользователя они наверняка вызовут улыбку. Чтобы установить Windows 1.0 на свой ПК, нужно было иметь жесткий диск (либо две дискеты), 256 Кб оперативной памяти, графический адаптер, MS-DOS 2.0. Вот, собственно, и все. Добиться такого успеха, как эппловская ОС Macintosh, у новой ОС не получилось, но зато на ее основе была создана вторая версия, сделавшая разработчиков богатыми и популярными.

Windows 2.0 — при поддержке Intel

Об этой ОС можно сказать: именно она совершила прорыв. Не без помощи партнеров — компании Intel, процессоры которой, Intel 286 и Intel 386, дали возможность улучшить не только графику, но и функционал новинки. Разработчики добавили иконки программ, запуск нескольких диалоговых окон одновременно, "горячие" комбинации клавиш. После ее выхода в декабре 1987 года Билл Гейтс проснулся знаменитым.

Windows 3.0, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 3.0
Windows 3.0 эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows NT 3.1
Фото: Скриншот

Windows 3.0 — настоящее достижение

Следующая версия была еще более успешной, и вышла она в 1990 году. Позже все остальные версии Windows будут во многом похожи именно на третью "винду". А все потому, что она предложила юзерам пакет приложений Microsoft Office, которым мы пользуемся по сей день и который включает Word, Excel и Power point. В течение двух лет компания продала 10 млн лицензий на эту ОС.

Windows NT 3.1 — самая стабильная ОС

Те, кто пользовался в 1993 году Windows NT 3.1, и пользуется продуктами Microsoft до сих пор, говорят, что данная версия является самой стабильной из всех последующих версий. Изначально она создавалась в партнерстве с IBM, но компаниям не удалось завершить проект, а потому, забрав наработки, программисты выдали Windows NT. По большей степени, она была рассчитана на корпоративных клиентов и могла их заинтересовать такими возможностями как интегрированные сети, многозадачный планировщик, поддержка нескольких процессорных архитектур, файловая система NTFS.

Windows 95, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 95
Windows 98, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 98
Фото: Скриншот

Windows 95 — полная независимость от MS-DOS

Стоит отметить, что все выше перечисленные версии устанавливались на MS-DOS (именно поэтому их и назвали "оболочками"). Однако версия 1995 года была автономной, а потому — нестабильной, что очень раздражало пользователей. Она подвисала, слетала, работала медленно, но юзерам приходилось с этим мириться, потому что продуктам Microsoft и Apple практически не было альтернатив. Существовавшими тогда Linux, OS/2 и WinNT пользовался узкий круг людей, в основном — программисты. Единственным ее плюсом было такое нововведение как меню "Пуск", которое используется компанией и в 2021 году.

Windows 98 — для новых устройств

Версия-98 отличалась поддержкой USB и DVD, что было очень важным дополнением для того времени, когда люди массово перешли с дискет на флешки и диски. Еще одним плюсом в карму стала Windows Update, устанавливающая обновления автоматически.

Windows 2000 Professional, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 2000 Professional
Windows Millenium Edition, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows Millenium Edition

Windows 2000 Professional против Windows Millenium Edition

В 2000 году компания презентовала две версии ОС — для профи и для обычных юзеров. Первый вариант оказался лучше второго, а потому пользователи если и устанавливали новинку, то именно Windows 2000 Professional. Но и та, и другая имели множество уязвимостей, на исправление которых ушло с десяток лет. Из новшеств системы предлагали поддержку работы инфракрасных портов, интерфейс IEEE 1394, функцию "Восстановление системы", программы Windows Movie Maker, Windows Media Player.

Windows XP, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows XP
Windows Vista, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows Vista

Windows XP — снова успех

После череды неудачных версий в 2001 году компания выпустила годную — Windows XP. Она работала быстро, имела интуитивно понятный интерфейс, не подвисала и не пугала юзеров "синими экранами смерти", как ее предшественницы. Windows XP оставалась одной из самых востребованных в течение 11 лет.

Windows Vista — самая провальная операционка

И снова разработчики устроили "американские горки" — 6 лет спустя они выкатили абсолютно провальную, полную багов, медлительную, но зато красивую Windows Vista. Большинство пользователей продолжали работать на XP.

Windows 7, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 7
Windows 8, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 8

Windows 7 — достойный конкурент XP

И снова подъем: в 2009 году выходит 7-я версия, в пользу которой юзеры, наконец, начинают потихоньку отказываться от "икспи". Данная система умела автоматически распознавать подключенные устройства, позволяла устанавливать драйвера, могла работать безопасно без сторонних антивирусов.

Windows 8 — совершенно новый интерфейс

"Восьмерка" 2012 года выпуска запомнилась новым и неудобным плиточным интерфейсом, получившим название Metro, созданным для мобильных устройств с сенсорным экраном. Кнопка "Пуск" исчезла, но появилась другая, при нажатии выводящая на экран все эти многочисленные плитки. Из плюсов у нее были: собственный магазин приложений, автоматическое подключение к облаку OneDrive, неплохая по функционалу рабочая панель, система "умный поиск".

Windows 10, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 10
Windows 11, эволюция ОС Windows, интерфейс Windows
Windows 11

Windows 10 — семь лет спокойствия

В 2014 году была анонсирована 10-я версия, которой все спокойно пользовались все эти годы. Плитки из нее убрали, вернули кнопку "Пуск", добавили "Action Center" и персонального ассистента Cortana, дали возможность переключаться между несколькими рабочими столами, запустили центр уведомлений.

ОС Windows и конкуренты

Согласно данным StatCounter за май 2021 года, ОС от Microsoft пользуются 73,54% владельцев ПК, а также ноутбуков и планшетов. Остальные доли между собой делят OS X — 15.87%, Linux — 2.38%, Chrome OS — 2.27%.

Победить конкурентов, невзирая на провалы, у компании получилось благодаря дальновидности Билла Гейтса. Заключая контракт с IBM на поставку программного обеспечения для IBM PC, он отказался от роялти, но попросил внести пункт, позволяющий Microsoft сохранить за собой права на ПО, а также дающий право продавать это ПО сторонним производителям компьютеров. В итоге, скооперировавшись, Microsoft и Intel продавали ПО вкупе с процессорами всем желающим, что сделало их продукты самыми популярными и используемыми в мире. А та же Apple, наоборот, никому не продавала свои программы, строго завязывая их лишь на собственных устройствах.

Linux не смог победить Microsoft, ставший, по сути монополистом на рынке ПО: практически все программы, выпускаемые сторонними разработчиками, затачивались под "винду", так что у остальных разработчиков ОС было крайне мало шансов.

Windows 11, магазин приложений, ОС
Магазин приложений Windows 11

Windows 11: система ХХІ века

Итак, новая версия операционки была презентована 24 июня 2021 года. С понедельника, 28 июня она станет доступна ограниченному количеству пользователей, которые участвуют в программе Windows Insider, а официальный релиз состоится осенью 2021 года. К сожалению, пока точная дата не известна. Впрочем, перейдя по этой ссылке можно зарегистрироваться в Windows Insider и после релиза предварительной сборки она станет доступна для загрузки. Проверить, "станет" ли на ваш компьютер Windows 11, можно при помощи программы PC Health App, или перейдя на страницу сайта компании-разработчика.

Обновиться до 11-й версии бесплатно смогут юзеры, у которых установлена Windows 10. Апдейт осуществится через "Центр обновлений".

Windows 11: технические характеристики

  • 64-разрядный двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц
  • 4 ГБ оперативной памяти,
  • 64 ГБ встроенной памяти,
  • UEFI,
  • Secure Boot,
  • криптографический процессор TPM 2.0,
  • видеоадаптер совместимый с DirectX12 или поздней версии,
  • графический драйвер WDDM 2.0
  • 9-дюймовый экран с разрешением 1366×768 пикс.,
  • для запуска Windows 11 Home Edition обязательно требуется подключение к интернету и учетная запись Microsoft для корректной установки настроек,
  • для переключения из Windows 11 Home в режим S Mode тоже необходим интернет,
  • для всех выпусков Windows 11 нужен интернет для загрузки обновлений и некоторых функций,
  • для использования некоторых функций необходимо создать учетную запись Microsoft.

Процессоры, поддерживающие Windows 11

Характеристики Windows 11 Фокус описал в материале Легче и быстрее: Microsoft презентовала ОС Windows 11.