От Windows 1.0 до Windows 11: как развивалась самая популярная ОС в мире

Фокус расскажет историю развития ОС Windows c 1985 года и до наших дней и напомнит, о самых ярких изменениях, которые приносила каждая версия.

20 ноября 1985 года была презентована ОС Windows 1.0. Фокус расскажет о насущных проблемах операционки, а также нырнет в ее историю.

Глобальный сбой Microsoft 365

Microsoft 365 Фото: Microsoft

12 ноября 2026 года пользователи по всему миру отметили, что облачная инфраструктура Microsoft сбоит. В частности, прекратили нормально функционировать такие сервисы, как Outlook, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint и Copilot. Люди не могли получать и отправлять е-почту, подключаться к сервисам и совершать онлайн-звонки. По данным Downdetector, количество сообщений о неполадках превысило 7,4 млн в мире.

Причина в том, что один из внутренних процессов перегрузился, и серверные мощности были утрачены, что и привело к серии сбоев. Компания заявила, что причина не в хакерской атаке. Специалисты Microsoft вернули серверы в строй, перераспределили сетевой трафик и устраняли проблему в инфраструктуре.

Видео дня

14 ноября Microsoft объявила о полном восстановлении работы сервисов.

История создания ОС Windows

Как это ни странно, но ОС от Microsoft появилась благодаря конкурентам в лице Apple. В 1985 году "яблочная" компания выпустила на рынок ПК Lisa, который впоследствии не снискал популярности, однако стал первым устройством с адекватным пользовательским интерфейсом. До этого Билл Гейтс, Стив Балмер и Пол Аллен работали над созданием собственной операционной системы MS DOS. Ее минусом было то, что она коммуницировала с пользователями посредством командной строки — и явно назрела потребность в ОС с "человеческим лицом".

Обратив внимание на наработки Apple, разработчики из Microsoft решили создать для своей MS DOS графический интерфейс. Так свет увидела первая версия "винды". Мультиоконность, многозадачность, дружелюбный пользовательский интерфейс — это было свежо, ново и так многообещающе!

Windows 1.0 Фото: Скриншот Windows 2.0 Фото: Скриншот

Windows 1.0 — самая живучая операционка

Презентованная 20 ноября 1985 года, Windows 1.0 просуществовала целых 16 лет. Компания поддерживала ее вплоть до 31 декабря 2001 года. Ее системные требования, конечно, были очень скромными, и у современного пользователя они наверняка вызовут улыбку. Чтобы установить Windows 1.0 на свой ПК, нужно было иметь жесткий диск (либо две дискеты), 256 Кб оперативной памяти, графический адаптер, MS-DOS 2.0. Вот, собственно, и все. Добиться такого успеха, как эппловская ОС Macintosh, у новой ОС не получилось, но зато на ее основе была создана вторая версия, сделавшая разработчиков богатыми и популярными.

Windows 2.0 — при поддержке Intel

Об этой ОС можно сказать: именно она совершила прорыв. Не без помощи партнеров — компании Intel, процессоры которой, Intel 286 и Intel 386, дали возможность улучшить не только графику, но и функционал новинки. Разработчики добавили иконки программ, запуск нескольких диалоговых окон одновременно, "горячие" комбинации клавиш. После ее выхода в декабре 1987 года Билл Гейтс проснулся знаменитым.

Windows 3.0 Windows NT 3.1 Фото: Скриншот

Windows 3.0 — настоящее достижение

Следующая версия была еще более успешной, и вышла она в 1990 году. Позже все остальные версии Windows будут во многом похожи именно на третью "винду". А все потому, что она предложила юзерам пакет приложений Microsoft Office, которым мы пользуемся по сей день и который включает Word, Excel и Power point. В течение двух лет компания продала 10 млн лицензий на эту ОС.

Windows NT 3.1 — самая стабильная ОС

Те, кто пользовался в 1993 году Windows NT 3.1, и пользуется продуктами Microsoft до сих пор, говорят, что данная версия является самой стабильной из всех последующих версий. Изначально она создавалась в партнерстве с IBM, но компаниям не удалось завершить проект, а потому, забрав наработки, программисты выдали Windows NT. По большей степени, она была рассчитана на корпоративных клиентов и могла их заинтересовать такими возможностями как интегрированные сети, многозадачный планировщик, поддержка нескольких процессорных архитектур, файловая система NTFS.

Windows 95 Windows 98 Фото: Скриншот

Windows 95 — полная независимость от MS-DOS

Стоит отметить, что все выше перечисленные версии устанавливались на MS-DOS (именно поэтому их и назвали "оболочками"). Однако версия 1995 года была автономной, а потому — нестабильной, что очень раздражало пользователей. Она подвисала, слетала, работала медленно, но юзерам приходилось с этим мириться, потому что продуктам Microsoft и Apple практически не было альтернатив. Существовавшими тогда Linux, OS/2 и WinNT пользовался узкий круг людей, в основном — программисты. Единственным ее плюсом было такое нововведение как меню "Пуск", которое используется компанией и в 2021 году.

Windows 98 — для новых устройств

Версия-98 отличалась поддержкой USB и DVD, что было очень важным дополнением для того времени, когда люди массово перешли с дискет на флешки и диски. Еще одним плюсом в карму стала Windows Update, устанавливающая обновления автоматически.

Windows 2000 Professional Windows Millenium Edition

Windows 2000 Professional против Windows Millenium Edition

В 2000 году компания презентовала две версии ОС — для профи и для обычных юзеров. Первый вариант оказался лучше второго, а потому пользователи если и устанавливали новинку, то именно Windows 2000 Professional. Но и та, и другая имели множество уязвимостей, на исправление которых ушло с десяток лет. Из новшеств системы предлагали поддержку работы инфракрасных портов, интерфейс IEEE 1394, функцию "Восстановление системы", программы Windows Movie Maker, Windows Media Player.

Windows XP Windows Vista

Windows XP — снова успех

После череды неудачных версий в 2001 году компания выпустила годную — Windows XP. Она работала быстро, имела интуитивно понятный интерфейс, не подвисала и не пугала юзеров "синими экранами смерти", как ее предшественницы. Windows XP оставалась одной из самых востребованных в течение 11 лет.

Windows Vista — самая провальная операционка

И снова разработчики устроили "американские горки" — 6 лет спустя они выкатили абсолютно провальную, полную багов, медлительную, но зато красивую Windows Vista. Большинство пользователей продолжали работать на XP.

Windows 7 Windows 8

Windows 7 — достойный конкурент XP

И снова подъем: в 2009 году выходит 7-я версия, в пользу которой юзеры, наконец, начинают потихоньку отказываться от "икспи". Данная система умела автоматически распознавать подключенные устройства, позволяла устанавливать драйвера, могла работать безопасно без сторонних антивирусов.

Windows 8 — совершенно новый интерфейс

"Восьмерка" 2012 года выпуска запомнилась новым и неудобным плиточным интерфейсом, получившим название Metro, созданным для мобильных устройств с сенсорным экраном. Кнопка "Пуск" исчезла, но появилась другая, при нажатии выводящая на экран все эти многочисленные плитки. Из плюсов у нее были: собственный магазин приложений, автоматическое подключение к облаку OneDrive, неплохая по функционалу рабочая панель, система "умный поиск".

Windows 10 Windows 11 Фото: Microsoft

Windows 10 — семь лет спокойствия

В 2014 году была анонсирована 10-я версия, которой все спокойно пользовались все эти годы. Плитки из нее убрали, вернули кнопку "Пуск", добавили "Action Center" и персонального ассистента Cortana, дали возможность переключаться между несколькими рабочими столами, запустили центр уведомлений.

ОС Windows и конкуренты

Согласно данным StatCounter за май 2021 года, ОС от Microsoft пользуются 73,54% владельцев ПК, а также ноутбуков и планшетов. Остальные доли между собой делят OS X — 15.87%, Linux — 2.38%, Chrome OS — 2.27%.

Победить конкурентов, невзирая на провалы, у компании получилось благодаря дальновидности Билла Гейтса. Заключая контракт с IBM на поставку программного обеспечения для IBM PC, он отказался от роялти, но попросил внести пункт, позволяющий Microsoft сохранить за собой права на ПО, а также дающий право продавать это ПО сторонним производителям компьютеров. В итоге, скооперировавшись, Microsoft и Intel продавали ПО вкупе с процессорами всем желающим, что сделало их продукты самыми популярными и используемыми в мире. А та же Apple, наоборот, никому не продавала свои программы, строго завязывая их лишь на собственных устройствах.

Linux не смог победить Microsoft, ставший, по сути монополистом на рынке ПО: практически все программы, выпускаемые сторонними разработчиками, затачивались под "винду", так что у остальных разработчиков ОС было крайне мало шансов.

Магазин приложений Windows 11

Windows 11: система ХХІ века

Технические характеристики:

64-разрядный двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц

4 ГБ оперативной памяти,

64 ГБ встроенной памяти,

UEFI,

Secure Boot,

криптографический процессор TPM 2.0,

видеоадаптер совместимый с DirectX12 или поздней версии,

графический драйвер WDDM 2.0

9-дюймовый экран с разрешением 1366×768 пикс.,

для запуска Windows 11 Home Edition обязательно требуется подключение к интернету и учетная запись Microsoft для корректной установки настроек,

для переключения из Windows 11 Home в режим S Mode тоже необходим интернет,

для всех выпусков Windows 11 нужен интернет для загрузки обновлений и некоторых функций,

для использования некоторых функций необходимо создать учетную запись Microsoft.

Процессоры, поддерживающие Windows 11

Характеристики Windows 11 Фокус описал в материале Легче и быстрее: Microsoft презентовала ОС Windows 11.