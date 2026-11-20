Фокус розповість про історію розвитку ОС Windows з 1985 року й до наших днів та нагадає про найяскравіші зміни, які приносила кожна версія.

20 листопада 1985 року було представлено ОС Windows 1.0. Фокус розповість про нагальні проблеми цієї операційної системи, а також зануриться в її історію.

Глобальний збій у роботі Microsoft 365

Microsoft 365 Фото: Microsoft

12 листопада 2026 року користувачі по всьому світу помітили, що хмарна інфраструктура Microsoft зазнала збоїв. Зокрема, перестали нормально працювати такі сервіси, як Outlook, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint та Copilot. Люди не могли отримувати та надсилати електронну пошту, підключатися до сервісів та здійснювати онлайн-дзвінки. За даними Downdetector, кількість повідомлень про неполадки перевищила 7,4 млн у світі.

Причина полягає в тому, що один із внутрішніх процесів перевантажився, і серверні потужності були втрачені, що й призвело до серії збоїв. Компанія заявила, що причина не в хакерській атаці. Фахівці Microsoft відновили роботу серверів, перерозподілили мережевий трафік і усунули проблему в інфраструктурі.

Відео дня

14 листопада компанія Microsoft оголосила про повне відновлення роботи сервісів.

Історія створення ОС Windows

Як не дивно, але операційна система від Microsoft з’явилася завдяки конкурентам у особі Apple. У 1985 році "яблучна" компанія випустила на ринок ПК Lisa, який згодом не здобув популярності, проте став першим пристроєм з адекватним користувацьким інтерфейсом. До цього Білл Гейтс, Стів Балмер і Пол Аллен працювали над створенням власної операційної системи MS DOS. Її недоліком було те, що вона взаємодіяла з користувачами за допомогою командного рядка — і явно назріла потреба в ОС із "людським обличчям".

Звернувши увагу на напрацювання Apple, розробники з Microsoft вирішили створити для своєї MS DOS графічний інтерфейс. Так з’явилася перша версія "Вінди". Багатовіконність, багатозадачність, зручний користувацький інтерфейс — це було свіжо, ново і так багатообіцяюче!

Windows 1.0 Фото: Скриншот Windows 2.0 Фото: Скриншот

Windows 1.0 — найдовговічніша операційна система

Windows 1.0, презентована 20 листопада 1985 року, проіснувала цілих 16 років. Компанія підтримувала її аж до 31 грудня 2001 року. Її системні вимоги, звісно, були дуже скромними, і у сучасного користувача вони, безперечно, викличуть посмішку. Щоб встановити Windows 1.0 на свій ПК, потрібно було мати жорсткий диск (або дві дискети), 256 Кб оперативної пам’яті, графічний адаптер, MS-DOS 2.0. Ось, власне, і все. Домогтися такого успіху, як ОС Macintosh від Apple, новій ОС не вдалося, але зате на її основі була створена друга версія, яка зробила розробників багатими й популярними.

Windows 2.0 — за підтримки Intel

Про цю ОС можна сказати: саме вона здійснила прорив. Не без допомоги партнерів — компанії Intel, процесори якої, Intel 286 та Intel 386, дали змогу покращити не лише графіку, а й функціонал нової версії. Розробники додали іконки програм, можливість одночасного запуску кількох діалогових вікон та "гарячі" комбінації клавіш. Після її виходу в грудні 1987 року Білл Гейтс прокинувся знаменитим.

Windows 3.0 Windows NT 3.1 Фото: Скриншот

Windows 3.0 — справжнє досягнення

Наступна версія мала ще більший успіх і вийшла у 1990 році. Пізніше всі інші версії Windows багато в чому нагадуватимуть саме третю "Вінду". А все тому, що вона запропонувала користувачам пакет програм Microsoft Office, яким ми користуємося й донині і який включає Word, Excel та PowerPoint. Протягом двох років компанія продала 10 млн ліцензій на цю ОС.

Windows NT 3.1 — найстабільніша ОС

Ті, хто користувався у 1993 році Windows NT 3.1 і досі користується продуктами Microsoft, кажуть, що ця версія є найстабільнішою з усіх наступних версій. Спочатку вона створювалася у партнерстві з IBM, але компаніям не вдалося завершити проєкт, а тому, використавши напрацювання, програмісти випустили Windows NT. Здебільшого вона була розрахована на корпоративних клієнтів і могла зацікавити їх такими можливостями, як інтегровані мережі, багатозадачний планувальник, підтримка декількох процесорних архітектур, файлова система NTFS.

Windows 95 Windows 98 Фото: Скриншот

Windows 95 — повна незалежність від MS-DOS

Варто зазначити, що всі перелічені вище версії встановлювалися на MS-DOS (саме тому їх і назвали "оболонками"). Однак версія 1995 року була автономною, а отже — нестабільною, що дуже дратувало користувачів. Вона зависала, вилітала, працювала повільно, але користувачам доводилося з цим миритися, оскільки продуктам Microsoft і Apple практично не було альтернатив. Linux, OS/2 та WinNT, що існували на той час, використовували лише вузьке коло людей, переважно — програмісти. Єдиною її перевагою було таке нововведення, як меню "Пуск", яке компанія використовує й у 2021 році.

Windows 98 — для нових пристроїв

Версія-98 відрізнялася підтримкою USB та DVD, що було дуже важливим доповненням для того часу, коли люди масово перейшли з дискеток на флешки та диски. Ще одним плюсом стала функція Windows Update, яка автоматично встановлювала оновлення.

Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition

Windows 2000 Professional проти Windows Millennium Edition

У 2000 році компанія представила дві версії ОС — для професіоналів та для звичайних користувачів. Перший варіант виявився кращим за другий, тому користувачі, якщо й встановлювали новинку, то саме Windows 2000 Professional. Але й та, й інша мали безліч вразливостей, на виправлення яких пішло близько десяти років. Серед нововведень системи були підтримка роботи інфрачервоних портів, інтерфейс IEEE 1394, функція "Відновлення системи", програми Windows Movie Maker та Windows Media Player.

Windows XP Windows Vista

Windows XP — знову успіх

Після низки невдалих версій у 2001 році компанія випустила вдалу — Windows XP. Вона працювала швидко, мала інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, не зависала і не лякала користувачів "синіми екранами смерті", як її попередниці. Windows XP залишалася однією з найпопулярніших протягом 11 років.

Windows Vista — найпровальніша операційна система

І знову розробники влаштували "американські гірки" — через 6 років вони випустили абсолютно провальну, повну багів, повільну, але зате красиву Windows Vista. Більшість користувачів продовжували працювати на XP.

Windows 7 Windows 8

Windows 7 — гідний конкурент XP

І знову підйом: у 2009 році виходить 7-ма версія, на користь якої користувачі, нарешті, починають потроху відмовлятися від "Ікспі". Ця система вміла автоматично розпізнавати підключені пристрої, дозволяла встановлювати драйвери, могла безпечно працювати без сторонніх антивірусів.

Windows 8 — абсолютно новий інтерфейс

"Вісімка" 2012 року запам’яталася новим і незручним інтерфейсом із плитками, який отримав назву Metro і був створений для мобільних пристроїв із сенсорним екраном. Кнопка "Пуск" зникла, але з’явилася інша, яка при натисканні виводила на екран усі ці численні плитки. Серед її переваг були: власний магазин додатків, автоматичне підключення до хмарного сервісу OneDrive, робоча панель із непоганим функціоналом, система "розумного пошуку".

Windows 10 Windows 11 Фото: Microsoft

Windows 10 — сім років спокою

У 2014 році було анонсовано 10-ту версію, якою всі спокійно користувалися протягом усіх цих років. З неї прибрали плитки, повернули кнопку "Пуск", додали "Action Center" та персонального асистента Cortana, надали можливість перемикатися між кількома робочими столами, запустили центр сповіщень.

ОС Windows та конкуренти

Згідно з даними StatCounter за травень 2021 року, ОС від Microsoft використовують 73,54 % власників ПК, а також ноутбуків і планшетів. Решту частки між собою розподіляють OS X — 15,87%, Linux — 2,38% та Chrome OS — 2,27%.

Компанії вдалося перемогти конкурентів, незважаючи на невдачі, завдяки далекоглядності Білла Гейтса. Укладаючи контракт з IBM на постачання програмного забезпечення для IBM PC, він відмовився від роялті, але попросив внести пункт, що дозволяв Microsoft зберегти за собою права на ПЗ, а також надавав право продавати це ПЗ стороннім виробникам комп’ютерів. У підсумку, об’єднавшись, Microsoft та Intel продавали ПЗ разом із процесорами всім бажаючим, що зробило їхні продукти найпопулярнішими та найпоширенішими у світі. А та сама Apple, навпаки, нікому не продавала свої програми, суворо обмежуючи їх використання лише власними пристроями.

Linux не зміг перемогти Microsoft, яка, по суті, стала монополістом на ринку ПЗ: практично всі програми, що випускалися сторонніми розробниками, були налаштовані під "Вінду", тож у інших розробників ОС було вкрай мало шансів.

Магазин додатків Windows 11

Windows 11: система XXI століття

Технічні характеристики:

64-розрядний двоядерний процесор із тактовою частотою 1 ГГц

4 ГБ оперативної пам'яті,

64 ГБ вбудованої пам'яті,

UEFI,

Secure Boot,

криптографічний процесор TPM 2.0,

відеоадаптер, сумісний з DirectX 12 або пізнішою версією,

графічний драйвер WDDM 2.0

9-дюймовий екран з роздільною здатністю 1366×768 пікселів,

для запуску Windows 11 Home Edition обов’язково потрібне підключення до Інтернету та обліковий запис Microsoft для коректного налаштування,

для переходу з Windows 11 Home у режим S Mode також необхідний інтернет,

для всіх версій Windows 11 потрібен Інтернет для завантаження оновлень та деяких функцій,

для використання деяких функцій необхідно створити обліковий запис Microsoft.

Процесори, сумісні з Windows 11

Характеристики Windows 11 висвітлив Фокус у матеріалі Легше та швидше: Microsoft презентувала ОС Windows 11.