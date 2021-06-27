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Від Windows 1.0 до Windows 11: як розвивалася найпопулярніша ОС у світі

Ірина Рефагі
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Windows 11, планшет, ОС, операційна система
Фото: Скриншот | Microsoft представила нову версію операційної системи — Windows 11

Microsoft представила нову версію операційної системи — Windows 11. Фокус згадав всі версії ОС Windows, а також дізнався, коли можна буде встановити Windows 11 і на яких умовах.

24 червня 2021 року компанія Microsoft представила нову версію операційної системи — Windows 11. Розробники значно спростили призначений для користувача інтерфейс, оновили дизайн, переробили магазин додатків, а також поліпшили продуктивність і багатозадачність.

Фокус розповість історію розвитку ОС Windows c 1985 року й до наших днів і нагадає, про найяскравіші зміни, які приносила кожна версія.

Історія створення ОС Windows

Як це не дивно, але ОС від Microsoft зʼявилася завдяки конкурентам в особі Apple. У 1985 році "яблучна" компанія випустила на ринок ПК Lisa, який згодом не здобув популярності, проте став першим пристроєм з адекватним призначеним для користувача інтерфейсом. До цього Білл Гейтс, Стів Балмер і Пол Аллен працювали над створенням власної операційної системи MS DOS. Її мінусом було те, що вона комунікувала з користувачами за допомогою командного рядка — і явно назріла потреба в ОС з "людським обличчям".

Звернувши увагу на напрацювання Apple, розробники з Microsoft вирішили створити для своєї MS DOS графічний інтерфейс. Так світ побачила перша версія "вінди". Мультивіконність, багатозадачність, доброзичливий користувальницький інтерфейс — це було свіжо, ново і так багатообіцяюче!

Windows 1.0, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 1.0
Фото: Скриншот
Windows 2.0, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 2.0
Фото: Скриншот

Windows 1.0 — сама живуча операційка

Презентована 20 листопада 1985 року, Windows 1.0 проіснувала цілих 16 років. Компанія підтримувала її аж до 31 грудня 2001 року. Її системні вимоги, звичайно, були дуже скромними, і у сучасного користувача вони напевно викличуть посмішку. Щоб встановити Windows 1.0 на свій ПК, потрібно було мати жорсткий диск (або дві дискети), 256 Кб оперативної памʼяті, графічний адаптер, MS-DOS 2.0. Ось, власне, і все. Домогтися такого успіху, як епплівський ОС Macintosh, у нової ОС не вийшло, але зате на її основі була створена друга версія, яка взробила розробників багатими і популярними.

Windows 2.0 — за підтримки Intel

Про цю ОС можна сказати: саме вона зробила прорив. Не без допомоги партнерів — компанії Intel, процесори якої, Intel 286 і Intel 386, дали можливість поліпшити не тільки графіку, але і функціонал новинки. Розробники додали іконки програм, запуск декількох діалогових вікон одночасно, "гарячі" комбінації клавіш. Після її виходу в грудні 1987 року Білл Гейтс прокинувся знаменитим.

Windows 3.0, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 3.0
Windows 3.0 еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows NT 3.1
Фото: Скриншот

Windows 3.0 — справжнє досягнення

Наступна версія була ще успішнішою, і вийшла вона у 1990 році. Пізніше всі інші версії Windows будуть багато у чому схожі саме на третю "вінду". А все тому, що вона запропонувала користувачам пакет додатків Microsoft Office, яким ми користуємося донині і який включає Word, Excel і Power point. Протягом двох років компанія продала 10 млн ліцензій на цю ОС.

Windows NT 3.1 — найстабільніша ОС

Ті, хто користувався у 1993 році Windows NT 3.1, і користується продуктами Microsoft досі, кажуть, що ця версія є найстабільнішою з усіх наступних версій. Спочатку вона створювалася у партнерстві з IBM, але компаніям не вдалося завершити проект, а тому, забравши напрацювання, програмісти видали Windows NT. Більшою мірою, вона була розрахована на корпоративних клієнтів і могла їх зацікавити такими можливостями як інтегровані мережі, багатозадачний планувальник, підтримка декількох процесорних архітектур, файлова система NTFS.

Windows 95, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 95
Windows 98, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 98
Фото: Скриншот

Windows 95 — повна незалежність від MS-DOS

Варто зазначити, що всі вище перераховані версії встановлювалися на MS-DOS (саме тому їх і назвали "оболонками"). Однак версія 1995 була автономною, а тому — нестабільною, що дуже дратувало користувачів. Вона підвисала, злітала, працювала повільно, але користувачам доводилося з цим миритися, тому що продуктам Microsoft і Apple практично не було альтернатив. Існували тоді Linux, OS/2 і WinNT, якими користувалося вузьке коло людей, переважно — програмісти. Єдиним її плюсом було таке нововведення як меню "Пуск", яке використовується компанією і у 2021 році.

Windows 98 — для нових пристроїв

Версія-98 відрізнялася підтримкою USB і DVD, що було дуже важливим доповненням для того часу, коли люди масово перейшли з дискет на флешки і диски. Ще одним плюсом в карму стала Windows Update, що встановлює оновлення автоматично.

Windows 2000 Professional, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 2000 Professional
Windows Millenium Edition, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows Millenium Edition

Windows 2000 Professional проти Windows Millenium Edition

У 2000 році компанія презентувала дві версії ОС — для профі і для звичайних користувачів. Перший варіант виявився краще другого, а тому користувачі якщо і встановлювали новинку, то саме Windows 2000 Professional. Але і та, і інша мали безліч вразливостей, на виправлення яких пішло з десяток років. З нововведень системи пропонували підтримку роботи інфрачервоних портів, інтерфейс IEEE 1394, функцію "Відновлення системи", програми Windows Movie Maker, Windows Media Player.

Windows XP, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows XP
Windows Vista, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows Vista

Windows XP — знову успіх

Після низки невдалих версій у 2001 році компанія випустила придатну — Windows XP. Вона працювала швидко, мала інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, не підвисала і не лякала користувачів "синіми екранами смерті", як її попередниці. Windows XP залишалася однією з найбільш популярних протягом 11 років.

Windows Vista — найпровальніша операційка

І знову розробники влаштували "американські гірки" — 6 років по тому вони викотили абсолютно провальну, повну багів, повільну, але красиву Windows Vista. Більшість користувачів продовжували працювати на XP.

Windows 7, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 7
Windows 8, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 8

Windows 7 — гідний конкурент XP

І знову підйом: у 2009 році виходить 7-а версія, на користь якої користувачі, нарешті, починають потихеньку відмовлятися від "ікспі". Ця система вміла автоматично розпізнавати підключені пристрої, дозволяла встановлювати драйвери, могла працювати безпечно без сторонніх антивірусів.

Windows 8 — абсолютно новий інтерфейс

"Вісімка" 2012 випуску запамʼяталася новим і незручним плитковим інтерфейсом, який отримав назву Metro, створеним для мобільних пристроїв з сенсорним екраном. Кнопка "Пуск" зникла, але зʼявилася інша, яка при натисканні виводила на екран всі ці численні плитки. З плюсів у неї були: власний магазин додатків, автоматичне підключення до хмари OneDrive, непогана по функціоналу робоча панель, система "розумний пошук".

Windows 10, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 10
Windows 11, еволюція ОС Windows, інтерфейс Windows
Windows 11

Windows 10 — сім років спокою

У 2014 році була анонсована 10-а версія, якою всі спокійно користувалися всі ці роки. Плитки з неї прибрали, повернули кнопку "Пуск", додали "Action Center" і персонального асистента Cortana, дали можливість перемикатися між декількома робочими столами, запустили центр повідомлень.

ОС Windows і конкуренти

Згідно з даними StatCounter за травень 2021 року ОС від Microsoft користуються 73,54% власників ПК, а також ноутбуків і планшетів. Решта частки між собою ділять OS X — 15.87%, Linux — 2.38%, Chrome OS — 2.27%.

Перемогти конкурентів, незважаючи на провали, у компанії вийшло завдяки далекоглядності Білла Гейтса. Укладаючи контракт з IBM на поставку програмного забезпечення для IBM PC, він відмовився від роялті, але попросив внести пункт, що дозволяє Microsoft зберегти за собою права на ПЗ, а також дає право продавати це ПЗ стороннім виробникам компʼютерів. У підсумку, скооперувавшись, Microsoft і Intel продавали ПЗ разом з процесорами всім охочим, що зробило їх продукти найпопулярнішими і використовуваними у світі. А та ж Apple навпаки — нікому не продавала свої програми, суворо завʼязуючи їх лише на власних пристроях.

Linux не зміг перемогти Microsoft, що став, по суті монополістом на ринку ПЗ: практично всі програми, що випускаються сторонніми розробниками, заточувалися під "вінду", так що у інших розробників ОС було вкрай мало шансів.

Windows 11, магазин додатків, ОС
Магазин додатків Windows 11

Windows 11: система ХХІ століття

Отже, нова версія операційки була презентована 24 червня 2021 року. З понеділка 28 червня вона стане доступна обмеженій кількості користувачів, які беруть участь в програмі Windows Insider, а офіційний реліз відбудеться восени 2021 року. На жаль, поки точна дата не відома. Втім, перейшовши за цим посиланням можна зареєструватися у Windows Insider і після релізу попередньої збірки вона стане доступна для завантаження. Перевірити, чи "стане" на ваш компʼютер Windows 11, можна за допомогою програми PC Health App, або перейшовши на сторінку сайту компанії-розробника.

Оновитися до 11-ї версії безкоштовно зможуть користувачі, у яких встановлена Windows 10. Апдейт здійсниться через "Центр оновлень".

Windows 11: технічні характеристики

  • 64-розрядний двоядерний процесор з тактовою частотою 1 ГГц
  • 4 ГБ оперативної памʼяті,
  • 64 ГБ вбудованої памʼяті,
  • UEFI,
  • Secure Boot,
  • криптографічний процесор TPM 2.0,
  • відеоадаптер сумісний з DirectX12 або пізнішої версії,
  • графічний драйвер WDDM 2.0
  • 9-дюймовий екран з роздільною здатністю 1366 × 768 пікс.,
  • для запуску Windows 11 Home Edition обовʼязково потрібне підключення до інтернету і обліковий запис Microsoft для коректної установки налаштувань,
  • для перемикання з Windows 11 Home в режим S Mode теж необхідний інтернет,
  • для всіх випусків Windows 11 потрібен інтернет для завантаження оновлень і деяких функцій,
  • для використання деяких функцій необхідно створити обліковий запис Microsoft.

Процесори, що підтримують Windows 11

Характеристики Windows 11 Фокус описав у матеріалі Легше і швидше: Microsoft презентувала ОС Windows 11.