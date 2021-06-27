Від Windows 1.0 до Windows 11: як розвивалася найпопулярніша ОС у світі

Microsoft представила нову версію операційної системи — Windows 11. Фокус згадав всі версії ОС Windows, а також дізнався, коли можна буде встановити Windows 11 і на яких умовах.

24 червня 2021 року компанія Microsoft представила нову версію операційної системи — Windows 11. Розробники значно спростили призначений для користувача інтерфейс, оновили дизайн, переробили магазин додатків, а також поліпшили продуктивність і багатозадачність.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фокус розповість історію розвитку ОС Windows c 1985 року й до наших днів і нагадає, про найяскравіші зміни, які приносила кожна версія.

Історія створення ОС Windows

Як це не дивно, але ОС від Microsoft зʼявилася завдяки конкурентам в особі Apple. У 1985 році "яблучна" компанія випустила на ринок ПК Lisa, який згодом не здобув популярності, проте став першим пристроєм з адекватним призначеним для користувача інтерфейсом. До цього Білл Гейтс, Стів Балмер і Пол Аллен працювали над створенням власної операційної системи MS DOS. Її мінусом було те, що вона комунікувала з користувачами за допомогою командного рядка — і явно назріла потреба в ОС з "людським обличчям".

Звернувши увагу на напрацювання Apple, розробники з Microsoft вирішили створити для своєї MS DOS графічний інтерфейс. Так світ побачила перша версія "вінди". Мультивіконність, багатозадачність, доброзичливий користувальницький інтерфейс — це було свіжо, ново і так багатообіцяюче!

[ + – ] Windows 1.0 Фото: Скриншот [ + – ] Windows 2.0 Фото: Скриншот

Windows 1.0 — сама живуча операційка

Презентована 20 листопада 1985 року, Windows 1.0 проіснувала цілих 16 років. Компанія підтримувала її аж до 31 грудня 2001 року. Її системні вимоги, звичайно, були дуже скромними, і у сучасного користувача вони напевно викличуть посмішку. Щоб встановити Windows 1.0 на свій ПК, потрібно було мати жорсткий диск (або дві дискети), 256 Кб оперативної памʼяті, графічний адаптер, MS-DOS 2.0. Ось, власне, і все. Домогтися такого успіху, як епплівський ОС Macintosh, у нової ОС не вийшло, але зате на її основі була створена друга версія, яка взробила розробників багатими і популярними.

Windows 2.0 — за підтримки Intel

Про цю ОС можна сказати: саме вона зробила прорив. Не без допомоги партнерів — компанії Intel, процесори якої, Intel 286 і Intel 386, дали можливість поліпшити не тільки графіку, але і функціонал новинки. Розробники додали іконки програм, запуск декількох діалогових вікон одночасно, "гарячі" комбінації клавіш. Після її виходу в грудні 1987 року Білл Гейтс прокинувся знаменитим.

[ + – ] Windows 3.0 [ + – ] Windows NT 3.1 Фото: Скриншот

Windows 3.0 — справжнє досягнення

Наступна версія була ще успішнішою, і вийшла вона у 1990 році. Пізніше всі інші версії Windows будуть багато у чому схожі саме на третю "вінду". А все тому, що вона запропонувала користувачам пакет додатків Microsoft Office, яким ми користуємося донині і який включає Word, Excel і Power point. Протягом двох років компанія продала 10 млн ліцензій на цю ОС.

Windows NT 3.1 — найстабільніша ОС

Ті, хто користувався у 1993 році Windows NT 3.1, і користується продуктами Microsoft досі, кажуть, що ця версія є найстабільнішою з усіх наступних версій. Спочатку вона створювалася у партнерстві з IBM, але компаніям не вдалося завершити проект, а тому, забравши напрацювання, програмісти видали Windows NT. Більшою мірою, вона була розрахована на корпоративних клієнтів і могла їх зацікавити такими можливостями як інтегровані мережі, багатозадачний планувальник, підтримка декількох процесорних архітектур, файлова система NTFS.

[ + – ] Windows 95 [ + – ] Windows 98 Фото: Скриншот

Windows 95 — повна незалежність від MS-DOS

Варто зазначити, що всі вище перераховані версії встановлювалися на MS-DOS (саме тому їх і назвали "оболонками"). Однак версія 1995 була автономною, а тому — нестабільною, що дуже дратувало користувачів. Вона підвисала, злітала, працювала повільно, але користувачам доводилося з цим миритися, тому що продуктам Microsoft і Apple практично не було альтернатив. Існували тоді Linux, OS/2 і WinNT, якими користувалося вузьке коло людей, переважно — програмісти. Єдиним її плюсом було таке нововведення як меню "Пуск", яке використовується компанією і у 2021 році.

Windows 98 — для нових пристроїв

Версія-98 відрізнялася підтримкою USB і DVD, що було дуже важливим доповненням для того часу, коли люди масово перейшли з дискет на флешки і диски. Ще одним плюсом в карму стала Windows Update, що встановлює оновлення автоматично.

[ + – ] Windows 2000 Professional [ + – ] Windows Millenium Edition

Windows 2000 Professional проти Windows Millenium Edition

У 2000 році компанія презентувала дві версії ОС — для профі і для звичайних користувачів. Перший варіант виявився краще другого, а тому користувачі якщо і встановлювали новинку, то саме Windows 2000 Professional. Але і та, і інша мали безліч вразливостей, на виправлення яких пішло з десяток років. З нововведень системи пропонували підтримку роботи інфрачервоних портів, інтерфейс IEEE 1394, функцію "Відновлення системи", програми Windows Movie Maker, Windows Media Player.

[ + – ] Windows XP [ + – ] Windows Vista

Windows XP — знову успіх

Після низки невдалих версій у 2001 році компанія випустила придатну — Windows XP. Вона працювала швидко, мала інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, не підвисала і не лякала користувачів "синіми екранами смерті", як її попередниці. Windows XP залишалася однією з найбільш популярних протягом 11 років.

Windows Vista — найпровальніша операційка

І знову розробники влаштували "американські гірки" — 6 років по тому вони викотили абсолютно провальну, повну багів, повільну, але красиву Windows Vista. Більшість користувачів продовжували працювати на XP.

[ + – ] Windows 7 [ + – ] Windows 8

Windows 7 — гідний конкурент XP

І знову підйом: у 2009 році виходить 7-а версія, на користь якої користувачі, нарешті, починають потихеньку відмовлятися від "ікспі". Ця система вміла автоматично розпізнавати підключені пристрої, дозволяла встановлювати драйвери, могла працювати безпечно без сторонніх антивірусів.

Windows 8 — абсолютно новий інтерфейс

"Вісімка" 2012 випуску запамʼяталася новим і незручним плитковим інтерфейсом, який отримав назву Metro, створеним для мобільних пристроїв з сенсорним екраном. Кнопка "Пуск" зникла, але зʼявилася інша, яка при натисканні виводила на екран всі ці численні плитки. З плюсів у неї були: власний магазин додатків, автоматичне підключення до хмари OneDrive, непогана по функціоналу робоча панель, система "розумний пошук".

[ + – ] Windows 10 [ + – ] Windows 11

Windows 10 — сім років спокою

У 2014 році була анонсована 10-а версія, якою всі спокійно користувалися всі ці роки. Плитки з неї прибрали, повернули кнопку "Пуск", додали "Action Center" і персонального асистента Cortana, дали можливість перемикатися між декількома робочими столами, запустили центр повідомлень.

ОС Windows і конкуренти

Згідно з даними StatCounter за травень 2021 року ОС від Microsoft користуються 73,54% власників ПК, а також ноутбуків і планшетів. Решта частки між собою ділять OS X — 15.87%, Linux — 2.38%, Chrome OS — 2.27%.

Перемогти конкурентів, незважаючи на провали, у компанії вийшло завдяки далекоглядності Білла Гейтса. Укладаючи контракт з IBM на поставку програмного забезпечення для IBM PC, він відмовився від роялті, але попросив внести пункт, що дозволяє Microsoft зберегти за собою права на ПЗ, а також дає право продавати це ПЗ стороннім виробникам компʼютерів. У підсумку, скооперувавшись, Microsoft і Intel продавали ПЗ разом з процесорами всім охочим, що зробило їх продукти найпопулярнішими і використовуваними у світі. А та ж Apple навпаки — нікому не продавала свої програми, суворо завʼязуючи їх лише на власних пристроях.

Linux не зміг перемогти Microsoft, що став, по суті монополістом на ринку ПЗ: практично всі програми, що випускаються сторонніми розробниками, заточувалися під "вінду", так що у інших розробників ОС було вкрай мало шансів.

[ + – ] Магазин додатків Windows 11

Windows 11: система ХХІ століття

Отже, нова версія операційки була презентована 24 червня 2021 року. З понеділка 28 червня вона стане доступна обмеженій кількості користувачів, які беруть участь в програмі Windows Insider, а офіційний реліз відбудеться восени 2021 року. На жаль, поки точна дата не відома. Втім, перейшовши за цим посиланням можна зареєструватися у Windows Insider і після релізу попередньої збірки вона стане доступна для завантаження. Перевірити, чи "стане" на ваш компʼютер Windows 11, можна за допомогою програми PC Health App, або перейшовши на сторінку сайту компанії-розробника.

Оновитися до 11-ї версії безкоштовно зможуть користувачі, у яких встановлена Windows 10. Апдейт здійсниться через "Центр оновлень".

Windows 11: технічні характеристики

64-розрядний двоядерний процесор з тактовою частотою 1 ГГц

4 ГБ оперативної памʼяті,

64 ГБ вбудованої памʼяті,

UEFI,

Secure Boot,

криптографічний процесор TPM 2.0,

відеоадаптер сумісний з DirectX12 або пізнішої версії,

графічний драйвер WDDM 2.0

9-дюймовий екран з роздільною здатністю 1366 × 768 пікс.,

для запуску Windows 11 Home Edition обовʼязково потрібне підключення до інтернету і обліковий запис Microsoft для коректної установки налаштувань,

для перемикання з Windows 11 Home в режим S Mode теж необхідний інтернет,

для всіх випусків Windows 11 потрібен інтернет для завантаження оновлень і деяких функцій,

для використання деяких функцій необхідно створити обліковий запис Microsoft.

Процесори, що підтримують Windows 11

Характеристики Windows 11 Фокус описав у матеріалі Легше і швидше: Microsoft презентувала ОС Windows 11.