Ідеальне маскування: під виглядом нової Windows 11 масово поширюють віруси

Microsoft вже дозволяє завантажувати нову ОС, однак встановила високі вимоги для завантаження. Слабкі ПК можуть обійти їх, але ризикують стати жертвою хакерів.

Зловмисники почали поширювати шкідливі програми під видом операційної системи Windows 11. Про це пише Tech Times з посиланням на "Лабораторію Касперського".

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Корпорація Microsoft тестує Windows 11 і готується офіційно випустити її до кінця 2021 року. Багато зловмисників зараз користуються високим інтересом користувачів і підсовують їм фейковий установники, які містять не нову версію операційної системи, а пакети різних вірусів. Багато власників уже виявили на своїх компʼютерах як невинне ПО з рекламою, так і трояни, "крадії" і експлойти, які становлять небезпеку для системи.

Співробітники "Лабораторії Касперського" знайшли в Мережі файл з імʼям "86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe" зі значним обсягом у 1,75 Гб, більшу частину якого займає файл бібліотеки з непотрібними даними. При запуску програми зʼявляється вікно, що нагадує стандартний інсталятор Windows, проте він незабаром змінюється таким собі "Диспетчером завантаження", що само по собі викликає підозру. Більш того, він пропонує прийняти якісь ліцензійні умови — у тексті прямо прописано, що разом з ОС на компʼютер будуть встановлені ряд "спонсорських програм".

[ + – ] Фальшивий інсталятор Windows 11

Розробники з "Лабораторії Касперського" заявили, що їх антивіруси відбили сотні спроб зараження через програми, які видають за інсталятор Windows 11. Щоб не попастися на вудку хакерів, необхідно завантажувати ПО тільки з офіційних сайтів. Варто відзначити, що Microsoft встановила обмеження за системними вимогами — встановити Windows 11 можна тільки на компʼютер з процесором не гірше Intel восьмого покоління або AMD Zen 2. Сайт XDA передбачає, що з цієї причини багато користувачів зі слабшими компʼютерами шукають альтернативні способи поставити операційну систему і знаходять віруси.

"Захисник Windows відмінно справляється з ними. Єдина проблема полягає в тому, що якщо ви завантажуєте Windows 11 з сумнівних джерел, ви, ймовірно, вже налаштовані на перегляд десятка або близько того видавав повідомлення, які говорять вам не встановлювати її", — відзначили аналітики.

Нещодавно Microsoft випустила першу попередню збірку Windows 11 (22000.51). Її можна завантажити прямо зараз, якщо попередньо зареєструватися в програмі Windows Insider. Ця версія дозволяє ознайомитися з оновленим дизайном системи і декількома функціями.

Тим часом в Microsoft Store для Windows 11 зʼявилися корисні додатки. На початку липня свої програми додали OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip і Adobe Acrobat Reader. Перед виходом нової ОС фірмовий магазин теж поліпшили, змінивши інтерфейс і оптимізувавши мультизадачність.