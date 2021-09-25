Вже можна скачати. Microsoft випустила фінальну версію Windows 11

Для тих, хто не хоче чекати 5 жовтня, є можливість отримати нову операційну систему вже зараз.

Компанія Microsoft після декількох місяців тестування в суботу, 24 вересня на своєму каналі Release Preview випустила фінальну версію операційної системи Windows 11, пише The Verge.

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Відзначається, що це — останній крок перед широким поширенням оновленої операційки, яке стартує 5 жовтня.

Для тих, хто не хоче чекати цієї дати, вже є можливість отримати безкоштовне оновлення до Windows 11.

Для цього необхідно за допомогою програми Microsoft PC Health перевірити сумісність свого комп'ютера з Windows 11, після чого (якщо ця сумісність підтверджена) зареєструватися як учасник програми попередньої оцінки Windows на сайті Microsoft.

Після чого на комп'ютері з Windows 10 зайти в налаштування і вибрати підміню "Оновлення і безпека" — "Програма попередньої оцінки Windows".

[ + – ] Windows Insider

Далі натисніть "Почати" і прив'яжіть обліковий запис Microsoft, використаний для реєстрації в якості учасника програми попередньої оцінки Windows.

Коли буде запропоновано вибір настройки програми попередньої оцінки, необхідно вибрати пункт "Release Preview", прийняти умови Microsoft і перезавантажити комп'ютер.

Після перезавантаження, повернувшись в меню "Налаштування", в підміню "Оновлення і безпека" ви побачите новий банер з додатковим оновленням до Windows 11.

Клацніть варіант завантаження і установки і дотримуйтесь інструкцій для скачування Windows 11.

[ + – ] Запрошення до оновлення

Після успішного оновлення операційної системи до Windows 11 ви можете перейти в "Налаштування" — "Центр оновлення Windows" і вибрати "Припинити отримання попередніх збірок" для скасування отримання попередніх оновлень для Windows 11.

Також Microsoft випустила файли ISO для фінальної версії Windows 11, збірка 22000.194, які можна завантажити з веб-сайту Microsoft Windows Insider.

Нагадаємо, в серпні корпорація Microsoft анонсувала дату виходу нової операційної системи Windows 11, запевнивши, що для користувачів Windows 10 технічна підтримка буде продовжена до жовтня 2025 року.

Також повідомлялося, що зловмисники вже почали поширювати шкідливі програми під видом операційної системи Windows 11.

Фокус писав, що хакери виявили в Windows 10 раніше невідому вразливість і використовують її для злому комп'ютерів.