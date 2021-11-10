Microsoft оновила Windows 11 та старі версії операційної системи: що потрібно знати користувачам

На жаль, не всі патчі вирішили проблеми операційних систем: користувачам Windows 10 доведеться налагоджувати налаштування принтера самостійно.

Microsoft оновила нову версію операційної системи Windows 11, а також випустила патчі для більш старих версій. Як повідомляє видання neowin.net, прокачати можна не лише Windows 10, а й "старенькі" Windows 8.1 та Windows 7.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Як зазначає ЗМІ, компанія-розробник уже вдруге оновлює Windows 11, яка була повноцінно запущена в жовтні 2021 року. Патчі випускаються щомісяця в межах Patch Tuesday ("оновлення у вівторок").

Так, новий апдейт KB5007215 має усунути проблеми, що виникли раніше з продуктивністю чипів від компанії AMD. Будуть усунені і проблеми із запуском "провідника", пошуком, що погано працював, відсутністю можливості перейменовувати деякі файли, несправностями Office, некоректною роботою динаміків і з пам'яттю. Також розробники прокачали систему, яка відповідає за безпеку.

За цим посиланням ви знайдете відеоінструкцію, як інсталювати оновлення.

Windows 10 отримала оновлення (коди KB5007186, 20H2 та 21H1), які доступні для версії 2004 року. Перший код спрацює для ОС, яку користувачі оновлювали у травні 2020 року, другий – для операційної системи, оновленої у листопаді 2020 року, а третій – для ОС, прокачаної у травні 2021 року. Нові патчі також покращать роботу системи безпеки, усунуть проблеми інтерфейсу (візуальні баги). Медіа зазначає, що патч KB5007186 не є ідеальним, оскільки може викликати проблему в роботі принтера.

Про Windows 7 і Windows 8.1 також не забули і постаралися усунути проблеми з друком. У компанії зазначили, що операційну систему Windows 8.1 підтримуватимуть безкоштовно аж до 2023 року, а ось для ОС Windows 7 безкоштовна підтримка не передбачена із січня 2020 року. Однак, корпоративні клієнти отримуватимуть патчі для прокачування безпеки до січня 2023 року та в межах програми Windows 7 ESU.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Microsoft довела до розуму нову, 11-ту, версію операційної системи і дозволила її завантажувати.