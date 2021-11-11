Ноутбук по цене телефона: Microsoft представила бюджетный гаджет за $249 (видео)

Компания оснастила лэптоп новой ОС Windows 11 SE и возможностью самостоятельно его ремонтировать.

Американская корпорация Microsoft выпустит недорогой ноутбук для учащихся под названием Surface Laptop SE. Подробнее о новом гаджете пишет The Verge.

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Microsoft в начале 2022 года выпустит Surface Laptop SE на рынок Великобритании, США, Канады и Японии. Компания собирается продавать Surface Laptop SE с предустановленной операционной системой Windows 11 SE эксклюзивно школьникам и студентам по цене от $249 (6526 грн — ред.), чтобы конкурировать с Chrome OS. Установка последней уже анонсирована на многие бюджетные устройства.

[ + – ] Ноутбук Surface Laptop SE предназначен для школьников и студентов Фото: Скриншот

Surface Laptop SE получил полностью пластиковый корпус, однако трекпад и клавиатура остались в качестве "наследства" от Surface Laptop Go. Стоит отметить, что Microsoft впервые за 7 лет оснастила свой ноутбук экраном с соотношением сторон 16:9 после перехода на формат 3:2 в 2014 году (первой была модель Surface Pro 3). 11,6-дюймовый дисплей обладает разрешением 1366x768 пикселей.

The Verge считает экран самым большим недостатком Surface Laptop SE. К примеру Chromebook Duet от Lenovo получил диагональ 10,1 дюймов при разрешении 1920x1200 и аналогичной цене.

Новинка от Microsoft будет поставляться с процессорами Intel Celeron N4020 или N4120, предусмотрены версии с 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а также с 64 или 128 ГБ eMMC. Модификация с 8/128 ГБ памяти обойдется пользователям в $329 (8623 грн).

Встроенная камера с разрешением 1 Мп поддерживает качество видео 720p и вполне подходит для видеоконференций. Гаджет оснащен одним портом USB-A, одним USB-C, обычным цилиндрическим разъемом для зарядки и 3,5-миллиметровым аудиовыход для наушников. Это первая модель линейки Surface, который поставляется без магнитного порта.

Еще одно эксклюзивное предложение для учащихся: Microsoft разрешит школам самостоятельно заменять детали ноутбука. Surface Laptop SE собран при помощи винтов, которые юные айтишники смогут без труда выкрутить, чтобы добраться до аккумулятора, дисплея, клавиатуры или материнской платы. Вдобавок, производитель будет продавать им комплектующие через официальных поставщиков. Как оказалось, компания более года консультировалась со специалистами и выяснила, что одной из главных проблем школьной техники является ремонт.

"Microsoft взяла на себя обязательство упростить ремонт своих устройств к концу 2022 года", — пишет The Verge.

Ранее эксперты назвали самые популярные ноутбуки 2021 года. Одними из самых востребованных моделей стали так называемые Chromebook, а лидером поставок стала компания Lenovo, отгрузившая 15,5 млн устройств во 2-м квартале.