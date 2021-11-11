Ноутбук за ціною телефону: Microsoft представила бюджетний гаджет за $249 (відео)

Компанія оснастила лептоп нової ОС Windows 11 SE та можливістю самостійно його ремонтувати.

Американська корпорація Microsoft випустить недорогий ноутбук для учнів під назвою Surface Laptop SE. Докладніше про новий гаджет пише The Verge.

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Microsoft на початку 2022 року випустить Surface Laptop SE на ринок Великобританії, США, Канади та Японії. Компанія збирається продавати Surface Laptop SE з попередньо встановленою операційною системою Windows 11 SE ексклюзивно школярам та студентам за ціною від $249 (6526 грн — ред.), щоб конкурувати з Chrome OS. Встановлення останньої вже анонсовано на багато бюджетних пристроїв.

[ + – ] Ноутбук Surface Laptop SE призначений для школярів та студентів Фото: Скриншот

Surface Laptop SE отримав повністю пластиковий корпус, проте трекпад і клавіатура залишилися як "спадщина" від Surface Laptop Go. Варто зазначити, що Microsoft уперше за 7 років оснастила свій ноутбук екраном зі співвідношенням сторін 16:9 після переходу на формат 3:2 у 2014 році (першою була модель Surface Pro 3). 11,6-дюймовий дисплей має роздільну здатність 1366x768 пікселів.

The Verge вважає екран найбільшим недоліком Surface Laptop SE. Наприклад Chromebook Duet від Lenovo отримав діагональ 10,1 дюймів при роздільній здатності 1920x1200 та аналогічній ціні.

Новинка від Microsoft поставлятиметься з процесорами Intel Celeron N4020 або N4120, передбачені версії з 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті, а також з 64 або 128 ГБ eMMC. Модифікація з 8/128 ГБ пам'яті обійдеться користувачам у $329 (8623 грн).

Вбудована камера з роздільною здатністю 1 Мп підтримує якість відео 720p та цілком підходить для відеоконференцій. Гаджет оснащений одним портом USB-A, одним USB-C, звичайним циліндричним роз'ємом для зарядки та 3,5-міліметровим аудіовиходом для навушників. Це перша модель лінійки Surface, яка постачається без магнітного порту.

Ще одна ексклюзивна пропозиція для учнів: Microsoft дозволить школам самостійно замінювати деталі ноутбука. Surface Laptop SE зібраний за допомогою гвинтів, які юні айтішники зможуть легко викрутити, щоб дістатися до акумулятора, дисплея, клавіатури або материнської плати. До того ж, виробник продаватиме їм комплектувальні деталі через офіційних постачальників. Як виявилося, компанія понад рік консультувалася зі спеціалістами та з'ясувала, що однією з головних проблем шкільної техніки є ремонт.

"Microsoft взяла на себе зобов'язання спростити ремонт своїх пристроїв до кінця 2022 року", — пише The Verge.

Раніше експерти назвали найпопулярніші ноутбуки 2021 року. Одними з найпопулярніших моделей стали так звані Chromebook, а лідером постачань стала компанія Lenovo, яка відвантажила 15,5 млн пристроїв у 2-му кварталі.