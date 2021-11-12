Инженеры разработали гибкий дрон, который можно свернуть в трубочку (видео)

Конструкция аппарата очень похожа на семена растения самара, которые обладают крыльями и умеют самостоятельно вращаться.

Для создания дрона обычно требуются несколько пропеллеров и, при необходимости, пара крыльев. Однако ученым из Сингапурского университета технологий и дизайна понадобилось одно крыло для создания беспилотного летательного аппарата — монокоптера. О характеристиках устройства рассказало издание spectrum.ieee.org.

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Конструкция устройства была вдохновлена строением семян растения под названием самара, которые имеют "крыло", благодаря чему распространяются на многие километры по воздуху. Семена имеют стабильную конструкцию, а это означает, что они могут самостоятельно вращаться и делать это стабильно и предсказуемо. Именно эта функция и заинтересовала ученых, ведь, если с дроном что-то случится, он не рухнет на землю, а плавно приземлится и останется цел.

Монокоптер под названием F-SAM создан Сингапурским университетом технологий и дизайна. F-SAM расшифровывается как Foldable Single Actuator Monocopter — "складной монокоптер с одним приводом". Аппарат буквально можно сложить пополам или свернуть в трубочку. Один привод обеспечивает полное управление влетом: дроссельная заслонка увеличивает обороты, заставляя монокоптер набирать высоту.

Хотя панель управления F-SAM была спроектирована по индивидуальному заказу, и крыло является оригинальной деталью, остальные комплектующие стоят довольно дешево и доступны любому желающему. Общий вес F-SAM составляет всего 69 г, из которых почти 40% приходится на батарею, что обеспечивает время полета около 16 мин.

Ранее мы сообщали о том, что в КНР во время шоу дроны вышли из под контроля и начали падать на людей.