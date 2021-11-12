Інженери розробили гнучкий дрон, який можна згорнути в трубочку (відео)

Конструкція апарату дуже схожа на насіння рослини самари, які мають крила і вміють самостійно обертатися.

Для створення дрона зазвичай потрібні кілька пропелерів і, за необхідності, пара крил. Проте вченим із Сінгапурського університету технологій та дизайну знадобилося одне крило для створення безпілотного літального апарату – монокоптера. Про характеристики пристрою розповіло видання spectrum.ieee.org.

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Конструкція пристрою була натхненна будовою насіння рослини під назвою самара, яке має "крило", завдяки чому розповсюджується на багато кілометрів повітрям. Насіння має стабільну конструкцію, а це означає, що вони можуть самостійно обертатися і робити це стабільно та передбачувано. Саме ця функція і зацікавила вчених, адже, якщо з дроном щось трапиться, він не звалиться на землю, а плавно приземлиться і залишиться цілим.

Монокоптер під назвою F-SAM створений Сінгапурським університетом технологій та дизайну. F-SAM розшифровується як Foldable Single Actuator Monocopter — "складний монокоптер з одним приводом". Апарат можна скласти навпіл або згорнути в трубочку. Один привід забезпечує повне керування влітку: дросельна заслінка збільшує оберти, змушуючи монокоптер набирати висоту.

Хоча панель управління F-SAM була спроєктована на індивідуальне замовлення, і крило є оригінальною деталлю, інші комплектувальні деталі коштують досить дешево і доступні будь-кому. Загальна вага F-SAM становить усього 69 г, з яких майже 40% батарея, що забезпечує час польоту близько 16 хв.

Раніше ми повідомляли про те, що в КНР під час шоу дрони вийшли з-під контролю і почали падати на людей.