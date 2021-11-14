ФБР взломал хакер с чувством юмора: пострадали 100 тысяч человек

С адреса электронной почты ФБР хакер разослал тысячи писем американцам, в которых от имени Бюро предупредил об атаке хакеров.

ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили о том, что американцам были разосланы поддельные электронные письма от имени ФБР неизвестным хакером. Он разослал спам-письма с с почтового сервера ФБР по меньшей мере 100 000 человек, сообщает NBC News.

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В электронном письме хакер предупреждает о том, что получателям грозит хакерская атака. Какие были мотивы у злоумышленника и как он получил доступ к почтовому сервису ФБР, в Бюро не знают. В ФБР заявили, что идет расследование инцидента.

ФБР постоянно предупреждает американские компании о киберугрозах и атаках хакеров. Но это произошло впервые, когда киберпреступник получил доступ к системе рассылки писем с предупреждением о хакерских атаках.

В ФБР заявили, что неавторизованный человек получил доступ к серверу ФБР, и, что ситуация со спам-рассылкой продолжается.

"В настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию. Поврежденное оборудование отключено после обнаружения проблемы. Мы продолжаем призывать общественность с осторожностью относиться к неизвестным отправителям", — говорится в заявлении ФБР.

Инцидент произошел вслед за рядом громких хакерских атак на правительственные сети США от которых пострадали как минимум 9 федеральных агентств. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры даже обратилось ко всем правительственным учреждениям с рекомендацией срочно обновить свое программное обеспечение.

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