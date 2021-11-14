ФБР зламав хакер із почуттям гумору: постраждали 100 тисяч людей

З адреси електронної пошти ФБР хакер розіслав тисячі листів американцям, у яких від імені Бюро попередив про атаку хакерів.

ФБР та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури США заявили про те, що американцям було розіслано підроблені електронні листи від імені ФБР невідомим хакером. Він розіслав спам-листи з поштового сервера ФБР щонайменше 100 000 людей, повідомляє NBC News.

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В електронному листі хакер попереджає про те, що одержувачам загрожує атака хакера. Які були мотиви у зловмисника і як він отримав доступ до поштового сервісу ФБР, Бюро не знають. У ФБР заявили, що триває розслідування інциденту.

ФБР постійно попереджає американські компанії про кіберзагрози та атаки хакерів. Але це сталося вперше, коли кіберзлочинець отримав доступ до системи розсилки листів із попередженням про атаки хакерів.

У ФБР заявили, що неавторизована людина отримала доступ до сервера ФБР, і що ситуація зі спам-розсилкою продовжується.

"Наразі ми не можемо надати додаткову інформацію. Ушкоджене обладнання відключено після виявлення проблеми. Ми продовжуємо закликати громадськість з обережністю ставитись до невідомих відправників", — йдеться у заяві ФБР.

Інцидент стався за рядом гучних хакерських атак на урядові мережі США, від яких постраждали як мінімум 9 федеральних агентств. Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури навіть звернулося до всіх урядових установ із рекомендацією терміново оновити своє програмне забезпечення.

Нагадуємо, що екс-співробітників СБУ звинувачують у державній зраді. Силовики після анексії Криму перейшли на бік окупаційної влади та брали участь у підривній діяльності проти нашої країни.