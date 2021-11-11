Справа хакерів ФСБ Armagedon: ексспівробітників СБУ звинувачують у держзраді

Правоохоронці після анексії півострова Крим перейшли на бік окупаційної влади та брали участь у розвідувально-підривній діяльності проти України.

Восьми ексспівробітникам СБУ, які входять до хакерського угруповання ФСБ РФ Armagedon, оголошено про підозру у здійсненні державної зради. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними силовиків, у ході розслідування було викрито кібердепартамент ФСБ Росії, який разом із членами угруповання Armagedon робили хакерські атаки проти державних органів та об'єктів критичної інфраструктури України.

У пресслужбі зазначили, що до протиправних дій причетні колишні працівники ГУ СБУ у Криму. Під час проходження служби офіцери відповідали за забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Після анексії півострова ексспівробітники СБУ перейшли на бік окупаційної влади та брали участь у розвідувально-підривній діяльності проти України в цій сфері.

[ + – ] Учасники угруповання Armagedon: схема СБУ

Колишні співробітники СБУ, як зазначають у відомстві, за допомогою завербованих хакерів здійснювали кібератаки, які були спрямовані на несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та телекомунікаційних мереж України, створення прихованих технічних каналів для витоку інформації, збір конфіденційної інформації з обмеженим доступом, викрадення ідентифікаторів і персональних даних працівників правоохоронних органів, військових підрозділів.

Хакерське угруповання ФСБ РФ Armageddon також спеціалізувалося на блокуванні роботи державних та корпоративних електронних ресурсів; проведення акцій кібернетичного впливу на користь країни-агресора.

В Офісі генпрокурора додали, що колишнім восьми співробітникам СБУ заочно оголошено про підозру у скоєнні держзради (ст. 111 Кримінального кодексу).

Раніше Фокус повідомляв, що кібердепартамент СБУ викрив хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак проти України. За даними силовиків, до складу хакерського угруповання Armagedon входять колишні співробітники СБУ, які після анексії Криму перейшли на бік окупаційної влади.

Також Фокус розповідав, що СБУ заблокувала у вересні понад 50 кібератак проти України. Хакерські атаки були спрямовані на інформаційні системи органів державної влади України, під час яких зловмисники намагалися отримати доступ до ресурсів та розповсюджували шкідливе програмне забезпечення.