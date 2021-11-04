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СБУ викрила хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак проти України (фото, відео)

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СБУ викрила хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Фото: unsplash.com | Хакери ФСБ РФ Armagedon

До складу кіберугруповання входять офіцери "Кримського ФСБ" та військовослужбовці-зрадники, які перейшли на бік окупаційної влади після анексії півострова Крим.

Кібердепартамент СБУ повідомив про викриття хакерів із відомого угруповання Armagedon, які здійснили понад 5 тис. кібератак проти держорганів і об'єктів критичної інфраструктури України. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

За даними силовиків, до складу угруповання входять офіцери "Кримського ФСБ" та зрадники, які після анексії півострова перейшли на бік окупаційної влади.

У пресслужбі зазначили, що кібердепартамент СБУ поіменно викрив хакерів, перехопив їхні розмови й отримав докази причетності Armagedon до атак проти України, під час яких зловмисники використовували вірусне забезпечення ФСБ РФ засобу анонімізації та прикриття в інтернеті.

П'ятьом учасникам хакерського угруповання пред'явлено підозру в державній зраді. За даними СБУ, Armagedon є спеціальним проектом ФСБ за "українським напрямом", який займається 18-м центром Федеральної служби безпеки в Москві.

Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon
Хакерське угруповання ФСБ Armagedon

Із 2014 року, коли розпочалася російська агресія проти України, хакери здійснили понад 5 тис. кібератак, а головними цілями кіберзлочинців були:

  • контроль над об'єктами критичної інфраструктури України (електростанції, системи тепло- та водопостачання);
  • викрадення та збирання розвідданих, включаючи інформацію з обмеженим доступом (сектор безпеки й оборони; державні установи);
  • проведення акцій інформаційно-психологічного впливу (ІПСО — ред .);
  • блокування інформаційних систем України

Наразі, як повідомляють у спецслужбі, тривають слідчі дії для притягнення хакерів до відповідальності за ст. 114 (шпигунство), ст. 361 (незаконне втручання в роботу ЕОМ) та ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Кібердепартамент СБУ додав, що в спецоперації з викриття хакерського угрупування Armagedon також брали участь співробітники ГУР Міноборони й Офісу генпрокурора.

СБУ викрила хакерське угруповання ФСБ Armagedon

Раніше Фокус повідомляв, що кібердепартамент СБУ заблокував понад 50 атак хакерів проти України. За даними силовиків, у ході кібератак зловмисники намагалися отримати доступ до ресурсів, zrs розповсюджували шкідливе програмне забезпечення q атакували вебпрограми.

Також Фокус розповідав, що хакери зламали мережу українських аптек і вимагали викуп. Хакерська атака була спрямована на мережу "Аптек низьких цін", e результаті якої роботу сайту й інтернет-з'єднання в аптечних магазинах було заблоковано.