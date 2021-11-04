СБУ викрила хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак проти України (фото, відео)

До складу кіберугруповання входять офіцери "Кримського ФСБ" та військовослужбовці-зрадники, які перейшли на бік окупаційної влади після анексії півострова Крим.

Кібердепартамент СБУ повідомив про викриття хакерів із відомого угруповання Armagedon, які здійснили понад 5 тис. кібератак проти держорганів і об'єктів критичної інфраструктури України. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За даними силовиків, до складу угруповання входять офіцери "Кримського ФСБ" та зрадники, які після анексії півострова перейшли на бік окупаційної влади.

У пресслужбі зазначили, що кібердепартамент СБУ поіменно викрив хакерів, перехопив їхні розмови й отримав докази причетності Armagedon до атак проти України, під час яких зловмисники використовували вірусне забезпечення ФСБ РФ засобу анонімізації та прикриття в інтернеті.

П'ятьом учасникам хакерського угруповання пред'явлено підозру в державній зраді. За даними СБУ, Armagedon є спеціальним проектом ФСБ за "українським напрямом", який займається 18-м центром Федеральної служби безпеки в Москві.

[ + – ] Хакерське угруповання ФСБ Armagedon [ + – ] Хакерське угруповання ФСБ Armagedon [ + – ] Хакерське угруповання ФСБ Armagedon [ + – ] Хакерське угруповання ФСБ Armagedon

Із 2014 року, коли розпочалася російська агресія проти України, хакери здійснили понад 5 тис. кібератак, а головними цілями кіберзлочинців були:

контроль над об'єктами критичної інфраструктури України (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

викрадення та збирання розвідданих, включаючи інформацію з обмеженим доступом (сектор безпеки й оборони; державні установи);

проведення акцій інформаційно-психологічного впливу (ІПСО — ред .);

блокування інформаційних систем України

Наразі, як повідомляють у спецслужбі, тривають слідчі дії для притягнення хакерів до відповідальності за ст. 114 (шпигунство), ст. 361 (незаконне втручання в роботу ЕОМ) та ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Кібердепартамент СБУ додав, що в спецоперації з викриття хакерського угрупування Armagedon також брали участь співробітники ГУР Міноборони й Офісу генпрокурора.

[ + – ] СБУ викрила хакерське угруповання ФСБ Armagedon

Раніше Фокус повідомляв, що кібердепартамент СБУ заблокував понад 50 атак хакерів проти України. За даними силовиків, у ході кібератак зловмисники намагалися отримати доступ до ресурсів, zrs розповсюджували шкідливе програмне забезпечення q атакували вебпрограми.

Також Фокус розповідав, що хакери зламали мережу українських аптек і вимагали викуп. Хакерська атака була спрямована на мережу "Аптек низьких цін", e результаті якої роботу сайту й інтернет-з'єднання в аптечних магазинах було заблоковано.