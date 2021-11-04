СБУ разоблачила хакеров ФСБ, осуществивших более 5 тыс. кибератак против Украины (фото, видео)

В состав кибергруппировки входят офицеры "Крымского ФСБ" и военнослужащие-предатели, которые перешли на сторону оккупационных властей после аннексии полуострова Крым.

Кибердепартамент СБУ сообщил о разоблачении хакеров из известной группировки Armagedon, которые совершили свыше 5 тыс. кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры Украины. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным силовиков, в состав группировки входят офицеры "Крымского ФСБ" и предатели, которые после аннексии полуострова перешли на сторону оккупационных властей.

В пресс-службе отметили, что кибердепартамент СБУ поименно разоблачил хакеров, перехватил их разговоры и получил доказательства причастности Armagedon к атакам против Украины, в ходе которых злоумышленники использовали вирусное обеспечение ФСБ РФ средства анонимизации и прикрытия в Интернете.

Пяти участникам хакерской группировки предъявлено подозрение в государственной измене. По данным СБУ, Armagedon является специальным проектом ФСБ по "украинскому направлению", которое курирует 18-й центр Федеральной службы безопасности в Москве.

[ + – ] Хакерская группировка ФСБ Armagedon [ + – ] Хакерская группировка ФСБ Armagedon [ + – ] Хакерская группировка ФСБ Armagedon [ + – ] Хакерская группировка ФСБ Armagedon

С 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины, хакеры совершили свыше 5 тыс. кибератак, а главными целями киберпреступников были:

контроль над объектами критической инфраструктуры Украины (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);

похищение и сбор разведданных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);

проведение акций информационно-психологического воздействия (ИПсО — ред.);

блокирование информационных систем Украины.

В данный момент, как сообщают в спецслужбе, продолжаются следственные действия для привлечения хакеров к ответственности по ст. 114 (шпионаж), ст. 361 (незаконное вмешательство в работу ЭВМ) и ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Кибердепартамент СБУ добавил, что в спецоперации по разоблачению хакерской группировки Armagedon также участвовали сотрудники ГУР Минобороны и Офиса генпрокурора.

[ + – ] СБУ разоблачила хакерскую группировку ФСБ Armagedon

Ранее Фокус сообщал, что кибердепартамент СБУ заблокировал более 50 хакерских атак против Украины. По данным силовиков, в ходе кибератак злоумышленники пытались получить доступ к ресурсам, распространяли вредоносное программное обеспечение и атаковали веб-приложения.

Также Фокус рассказывал, что хакеры взломали сеть украинских аптек и потребовали выкуп. Хакерская атака была направлена на сеть "Аптек низких цен", в результате которой работа сайта и интернет-соединения в аптечных магазинах была заблокирована.