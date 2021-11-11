Дело хакеров ФСБ Armagedon: экс-сотрудников СБУ обвиняют в госизмене

Правоохранители после аннексии полуострова Крым перешли на сторону оккупационных властей и участвовали в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Восьмерым экс-сотрудникам СБУ, которые входят в хакерскую группировку ФСБ РФ Armagedon, объявлено о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным силовиков, в ходе расследования была разоблачен кибердепарамент ФСБ России, который вместе с членами группировки Armagedon совершали хакерские атаки против государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины.

В пресс-службе отметили, что к противоправным действиям причастны бывшие сотрудники ГУ СБУ в Крыму. Во время прохождения службы офицеры отвечали за обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. После аннексии полуострова экс-сотрудники СБУ перешли на сторону оккупационных властей и участвовали в разведывательно-подрывной деятельности против Украины в данной сфере.

[ + – ] Участники группировки Armagedon: схема СБУ

Бывшие сотрудники СБУ, как отмечают в ведомстве, с помощью завербованных хакеров совершали кибератаки, которые были направлены на несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и телекоммуникационных сетей Украины, создание скрытых технических каналов для утечки информации, сбор конфиденциальной информации с ограниченным доступом, похищение идентификаторов доступа и персональных данных сотрудников правоохранительных органов, военных подразделений.

Хакерская группировка ФСБ РФ Armageddon также специализировалась на блокировании работы государственных и корпоративных электронных ресурсов; проведении акций кибернетического воздействия в интересах страны-агрессора.

В Офисе генпрокурора добавили, что бывшим восьмерым сотрудникам СБУ заочно объявлено о подозрении в совершении госизмены (ст. 111 Уголовного кодекса).

Ранее Фокус сообщал, что кибердепартамент СБУ разоблачил хакеров ФСБ, которые осуществили свыше 5 тыс. кибератак против Украины. По данным силовиков, в состав хакерской группировки Armagedon входят бывшие сотрудники СБУ, которые после аннексии Крыма перешли на сторону оккупационных властей.

Также Фокус рассказывал, что СБУ заблокировала в сентябре более 50 кибератак против Украины. Хакерские атаки были направлены на информационные системы органов государственной власти Украины, в ходе которых злоумышленники пытались получить доступ к ресурсам и распространяли вредоносное ПО.