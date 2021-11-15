Личность создателя биткойна Сатоши Накамото могут разоблачить на суде, - WSJ

Во Флориде судятся семья умершего программиста Дэвида Клеймана и айтишник Крейг Райт — на кону 1 млн биткоинов.

Судебное разбирательство во Флориде (США), возможно, поспособствует тому, что все мы узнаем, кто скрывается под псевдонимом "Сатоши Накамото". Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

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Как пояснило издание, причиной разоблачения может стать судебная тяжба между семьей некого бизнесмена Дэвида Клеймана и бывшим деловым партнером Клеймана Крейгом Райтом. После смерти Дэвида Клеймана встал вопрос: как распоряжаться активами Клеймана, которые теперь принадлежат его родственникам? Дело в том, что семья настаивает на том, что активы у Клеймана и Райта — совместные, а это значит, что теперь они могут претендовать на половину активов. Стороны не достигли соглашения, и поэтому семья Дэвида подала в суд на Райта. Вся соль в том, что активом является 1 млн биткойнов, который якобы находится во владении "Сатоши Накамото" — программиста, или группы программистов, создавших первую криптовалюту.

Крейг Райт, 51-летний австралийский программист, живущий в Лондоне, с 2016 года заявляет, что именно он создал биткойн. То есть, он и есть тот самый таинственный Сатоши Накамото. Однако этот факт не принимается большинством биткойн-сообщества.

"Но это не помешает семье Клеймана утверждать, что их покойный родственник тоже причастен к разработке BTC, и по этой причине они имеют право распоряжаться 500 тыс. биткоинов "Накамото" (половиной миллионного состояния), которое оценивается на сегодняшний день в более чем $32 млрд", — пишет СМИ.

Адвокат семьи Клейман Вел Фридман прокомментировал WSJ: "Мы считаем, что сможем доказать факт партнерства при создании и добыче более 1 млн биткойнов".

В то же время, адвокат Райта настаивает на том, что Клейман не имеет отношения к созданию криптовалюты — мол, ее разработал исключительно Райт.

"Мы считаем, что суд не найдет ничего, что указывало бы на их партнерство", — сказал WSJ Андрес Риверо, защитник Райта.

СМИ напоминает, что Крейг Райт однажды уже отказывался от своих заявлений. Это произошло в мае 2016 года, когда криптоактивисты начали скрупулезно исследовать его деятельность в надежде доказать или опровергнуть правдивость его слов.

"Теперь остается только ждать суда и надеяться на то, что он раскроет личность Сатоши Накамото", — пишет медиа.

Ранее мы сообщали о том, что создателем биткоина может быть программист по имели Хэл Финни. Такого мнения придерживается аналитик издания Bloomberg.