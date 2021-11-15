Личность создателя биткойна Сатоши Накамото могут разоблачить на суде, - WSJ
Во Флориде судятся семья умершего программиста Дэвида Клеймана и айтишник Крейг Райт — на кону 1 млн биткоинов.
Судебное разбирательство во Флориде (США), возможно, поспособствует тому, что все мы узнаем, кто скрывается под псевдонимом "Сатоши Накамото". Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).
Как пояснило издание, причиной разоблачения может стать судебная тяжба между семьей некого бизнесмена Дэвида Клеймана и бывшим деловым партнером Клеймана Крейгом Райтом. После смерти Дэвида Клеймана встал вопрос: как распоряжаться активами Клеймана, которые теперь принадлежат его родственникам? Дело в том, что семья настаивает на том, что активы у Клеймана и Райта — совместные, а это значит, что теперь они могут претендовать на половину активов. Стороны не достигли соглашения, и поэтому семья Дэвида подала в суд на Райта. Вся соль в том, что активом является 1 млн биткойнов, который якобы находится во владении "Сатоши Накамото" — программиста, или группы программистов, создавших первую криптовалюту.
Крейг Райт, 51-летний австралийский программист, живущий в Лондоне, с 2016 года заявляет, что именно он создал биткойн. То есть, он и есть тот самый таинственный Сатоши Накамото. Однако этот факт не принимается большинством биткойн-сообщества.
"Но это не помешает семье Клеймана утверждать, что их покойный родственник тоже причастен к разработке BTC, и по этой причине они имеют право распоряжаться 500 тыс. биткоинов "Накамото" (половиной миллионного состояния), которое оценивается на сегодняшний день в более чем $32 млрд", — пишет СМИ.
Адвокат семьи Клейман Вел Фридман прокомментировал WSJ: "Мы считаем, что сможем доказать факт партнерства при создании и добыче более 1 млн биткойнов".
В то же время, адвокат Райта настаивает на том, что Клейман не имеет отношения к созданию криптовалюты — мол, ее разработал исключительно Райт.
"Мы считаем, что суд не найдет ничего, что указывало бы на их партнерство", — сказал WSJ Андрес Риверо, защитник Райта.
СМИ напоминает, что Крейг Райт однажды уже отказывался от своих заявлений. Это произошло в мае 2016 года, когда криптоактивисты начали скрупулезно исследовать его деятельность в надежде доказать или опровергнуть правдивость его слов.
"Теперь остается только ждать суда и надеяться на то, что он раскроет личность Сатоши Накамото", — пишет медиа.
Ранее мы сообщали о том, что создателем биткоина может быть программист по имели Хэл Финни. Такого мнения придерживается аналитик издания Bloomberg.