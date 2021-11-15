Особу творця біткоїну Сатоші Накамото можуть викрити на суді, — WSJ

У Флориді судяться сім'я померлого програміста Девіда Клеймана та айтішник Крейг Райт — на кону 1 млн біткоїнів.

Судовий розгляд у Флориді (США), можливо, сприятиме тому, що всі ми дізнаємося, хто ховається під псевдонімом "Сатоші Накамото". Про це повідомляє Wall Street Journal (WSJ).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як пояснило видання, причиною викриття може стати судовий позов між сім'єю бізнесмена Девіда Клеймана і колишнім діловим партнером Клеймана Крейгом Райтом. Після смерті Девіда Клеймана постало питання: як розпоряджатися активами Клеймана, які тепер належать його родичам? Справа в тому, що сім'я наполягає на тому, що активи в Клеймана та Райта є спільними, а це означає, що тепер вони можуть претендувати на половину активів. Сторони не досягли згоди, і тому сім'я Девіда подала до суду на Райта. Уся суть у тому, що активом є 1 млн біткоїнів, який нібито перебуває у володінні "Сатоші Накамото" — програміста, або групи програмістів, які створили першу криптовалюту.

Крейг Райт, 51-річний австралійський програміст, який живе в Лондоні, з 2016 року заявляє, що саме він створив біткоїн. Тобто, він і є таємничий Сатоші Накамото. Однак, цей факт не приймається більшістю біткоїн-спільноти.

"Але це не завадить сім'ї Клеймана стверджувати, що їхній покійний родич теж причетний до розробки BTC, і з цієї причини вони мають право розпоряджатися 500 тис. біткоїнів "Накамото" (половиною мільйонного статку), що оцінюється на сьогодні в понад $32 млрд", — пише ЗМІ.

Адвокат сім'ї Клейман Вел Фрідман прокоментував WSJ: "Ми вважаємо, що зможемо довести факт партнерства при створенні та видобутку понад 1 млн біткоїнів".

У той же час адвокат Райта наполягає на тому, що Клейман не має відношення до створення криптовалюти — мовляв, її розробив винятково Райт.

"Ми вважаємо, що суд не знайде нічого, що вказувало б на їхнє партнерство", — сказав WSJ Андрес Ріверо, захисник Райта.

ЗМІ нагадує, що Крейг Райт одного разу вже відмовлявся від своїх заяв. Це сталося у травні 2016 року, коли криптоактивісти почали скрупульозно досліджувати його діяльність, сподіваючись довести чи спростувати правдивість його слів.

"Тепер залишається тільки чекати на суд і сподіватися на те, що він розкриє особу Сатоші Накамото", — пише медіа.

Раніше ми повідомляли про те, що творцем біткоїну може бути програміст Хел Фінні. Такої думки дотримується аналітик видання Bloomberg.