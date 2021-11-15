Особу творця біткоїну Сатоші Накамото можуть викрити на суді, — WSJ
У Флориді судяться сім'я померлого програміста Девіда Клеймана та айтішник Крейг Райт — на кону 1 млн біткоїнів.
Судовий розгляд у Флориді (США), можливо, сприятиме тому, що всі ми дізнаємося, хто ховається під псевдонімом "Сатоші Накамото". Про це повідомляє Wall Street Journal (WSJ).
Як пояснило видання, причиною викриття може стати судовий позов між сім'єю бізнесмена Девіда Клеймана і колишнім діловим партнером Клеймана Крейгом Райтом. Після смерті Девіда Клеймана постало питання: як розпоряджатися активами Клеймана, які тепер належать його родичам? Справа в тому, що сім'я наполягає на тому, що активи в Клеймана та Райта є спільними, а це означає, що тепер вони можуть претендувати на половину активів. Сторони не досягли згоди, і тому сім'я Девіда подала до суду на Райта. Уся суть у тому, що активом є 1 млн біткоїнів, який нібито перебуває у володінні "Сатоші Накамото" — програміста, або групи програмістів, які створили першу криптовалюту.
Крейг Райт, 51-річний австралійський програміст, який живе в Лондоні, з 2016 року заявляє, що саме він створив біткоїн. Тобто, він і є таємничий Сатоші Накамото. Однак, цей факт не приймається більшістю біткоїн-спільноти.
"Але це не завадить сім'ї Клеймана стверджувати, що їхній покійний родич теж причетний до розробки BTC, і з цієї причини вони мають право розпоряджатися 500 тис. біткоїнів "Накамото" (половиною мільйонного статку), що оцінюється на сьогодні в понад $32 млрд", — пише ЗМІ.
Адвокат сім'ї Клейман Вел Фрідман прокоментував WSJ: "Ми вважаємо, що зможемо довести факт партнерства при створенні та видобутку понад 1 млн біткоїнів".
У той же час адвокат Райта наполягає на тому, що Клейман не має відношення до створення криптовалюти — мовляв, її розробив винятково Райт.
"Ми вважаємо, що суд не знайде нічого, що вказувало б на їхнє партнерство", — сказав WSJ Андрес Ріверо, захисник Райта.
ЗМІ нагадує, що Крейг Райт одного разу вже відмовлявся від своїх заяв. Це сталося у травні 2016 року, коли криптоактивісти почали скрупульозно досліджувати його діяльність, сподіваючись довести чи спростувати правдивість його слів.
"Тепер залишається тільки чекати на суд і сподіватися на те, що він розкриє особу Сатоші Накамото", — пише медіа.
Раніше ми повідомляли про те, що творцем біткоїну може бути програміст Хел Фінні. Такої думки дотримується аналітик видання Bloomberg.