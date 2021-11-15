Верховная Рада осталась без TikTok: должность диджитал-директора вводить не будут

Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте планируют провести техническое переоснащение, а деньги на это возьмут у иностранных доноров.

Украинские парламентарии хотят реформировать аппарат Верховной Рады. Должность диджитал-директора, который будет снимать работу парламента для соцсети TikTok, вводить не станут. Об этом он сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге, который транслировало в YouTube информационное управление Верховной Рады.

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О появлении должности диджитал-директора говорили источники "Бабеля" в руководстве Рады. По сведениям собеседников издания, этот пост должен был занять человек из офиса партии "Слуга народа".

Идею вести должность "директора по TikTok" Стефанчук прокомментировал следующим образом: "Я столько интересного в последнее время слышал. Чтобы ответить или комментировать, нужна личность, которая распространяет эту информацию. А как правило, ее везде распространяет один субъект, которого называют "достоверным источником".

Закрепить реформу аппарата Рады депутаты хотят путем принятия закона о парламентской деятельности. На техническое переоснащение Рады деньги планируют взять не из бюджета, а от иностранных доноров, подчеркнул Стефанчук.

По его словам, есть идея возобновления исследовательской и аналитической службы при Верховной Раде. Это будет "мощная исследовательская библиотека по аналогу библиотеки Конгресса США".

"Очень много мы хотим изменить и сделать, и для нас очень важно не только сохранить парламент как институцию, а дать ему новое качество – качество аналитики, мониторинга, подготовки и разработки законопроектов, качество подготовки народных депутатов и аппарата. Важно, чтобы была преемственность знаний", – пояснил идею Стефанчук.

Напомним, что в "Слуге народа" хотели создать аккаунт в TikTok, чтобы повысить коммуникацию с украинцами в возрасте до 25-35 лет.

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский говорил о планах открыть в ВУЗе факультет TikTok. Студенты, поступившие на этот факультет, овладеют инструментами эффективных медиакоммуникаций, обещал Поплавский.