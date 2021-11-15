Верховна Рада залишилася без TikTok: посаду діджитал-директора вводити не будуть
Руслан Стефанчук повідомив, що в парламенті планують провести технічне переоснащення, а гроші на це візьмуть в іноземних донорів.
Українські парламентарі хочуть реформувати апарат Верховної Ради. Посаду діджитал-директора, який зніматиме роботу парламенту для соцмережі TikTok, не вводитимуть. Про це він повідомив речник парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу, який транслювало на YouTube інформаційне управління Верховної Ради.
Про появу посади діджитал-директора говорили джерела "Бабеля" у керівництві Ради. За даними співрозмовників видання, цю посаду мала посісти людина з офісу партії "Слуга народу".
Ідею вести посаду "директора з TikTok" Стефанчук прокоментував так: "Я стільки цікавого останнім часом чув. Щоб відповісти чи коментувати, потрібна особа, яка поширює цю інформацію. А як правило, її скрізь поширює один суб'єкт, якого називають "достовірним джерелом".
Закріпити реформу апарату Ради депутати хочуть шляхом ухвалення закону про парламентську діяльність. На технічне переоснащення Ради гроші планують взяти не з бюджету, а від іноземних донорів, наголосив Стефанчук.
За його словами, є ідея поновлення дослідницької та аналітичної служби при Верховній Раді. Це буде "потужна дослідницька бібліотека за аналогом бібліотеки Конгресу США".
"Дуже багато ми хочемо змінити та зробити, і для нас дуже важливо не лише зберегти парламент як інституцію, а дати йому нову якість — якість аналітики, моніторингу, підготовки та розробки законопроєктів, якість підготовки народних депутатів та апарату. Важливо, щоб була спадкоємність знань", — пояснив ідею Стефанчук.
Нагадаємо, що у "Слузі народу" хотіли створити акаунт у TikTok, щоб підвищити комунікацію з українцями віком до 25-35 років.
Ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський говорив про плани відкрити у ЗВО факультет TikTok. Студенти, які вступили на цей факультет, опанують інструменти ефективних медіакомунікацій, обіцяв Поплавський.