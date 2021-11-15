Верховна Рада залишилася без TikTok: посаду діджитал-директора вводити не будуть

Руслан Стефанчук повідомив, що в парламенті планують провести технічне переоснащення, а гроші на це візьмуть в іноземних донорів.

Українські парламентарі хочуть реформувати апарат Верховної Ради. Посаду діджитал-директора, який зніматиме роботу парламенту для соцмережі TikTok, не вводитимуть. Про це він повідомив речник парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу, який транслювало на YouTube інформаційне управління Верховної Ради.

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Про появу посади діджитал-директора говорили джерела "Бабеля" у керівництві Ради. За даними співрозмовників видання, цю посаду мала посісти людина з офісу партії "Слуга народу".

Ідею вести посаду "директора з TikTok" Стефанчук прокоментував так: "Я стільки цікавого останнім часом чув. Щоб відповісти чи коментувати, потрібна особа, яка поширює цю інформацію. А як правило, її скрізь поширює один суб'єкт, якого називають "достовірним джерелом".

Закріпити реформу апарату Ради депутати хочуть шляхом ухвалення закону про парламентську діяльність. На технічне переоснащення Ради гроші планують взяти не з бюджету, а від іноземних донорів, наголосив Стефанчук.

За його словами, є ідея поновлення дослідницької та аналітичної служби при Верховній Раді. Це буде "потужна дослідницька бібліотека за аналогом бібліотеки Конгресу США".

"Дуже багато ми хочемо змінити та зробити, і для нас дуже важливо не лише зберегти парламент як інституцію, а дати йому нову якість — якість аналітики, моніторингу, підготовки та розробки законопроєктів, якість підготовки народних депутатів та апарату. Важливо, щоб була спадкоємність знань", — пояснив ідею Стефанчук.

Нагадаємо, що у "Слузі народу" хотіли створити акаунт у TikTok, щоб підвищити комунікацію з українцями віком до 25-35 років.

Ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський говорив про плани відкрити у ЗВО факультет TikTok. Студенти, які вступили на цей факультет, опанують інструменти ефективних медіакомунікацій, обіцяв Поплавський.