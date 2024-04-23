"Ми використовуємо залишки": Кубраков заявив, що проситиме гроші на ремонт доріг в Україні

Віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков заявив, що наразі використовують залишки дорожнього фонду, а також фонду ліквідації наслідків агресії РФ із минулого року.

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Міністерство розвитку громад ініціюватиме зміни до державного бюджету або проситиме кошти з резервного фонду, щоб оплатити ремонт інфраструктури в областях. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков під час заходу "Відбудова України", пише "Економічна правда".

За словами Кубракова, зараз використовуються залишки дорожнього фонду, а також фонду ліквідації наслідків агресії РФ з минулого року, щоб фінансувати потреби.

Він також зазначив, що міністерство інфраструктури отримує "сигнали" від керівників місцевих адміністрацій про те, що є потреба в ремонті, наприклад, доріг.

"На прикладі доріг: є ті самі евакуаційні маршрути, їх треба обслуговувати. На місцях нам кажуть, що фінансування потрібне. У середині року будемо звертатися до резервного фонду або розраховувати на зміни до державного бюджету", — сказав Кубраков.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в Україні електрики може не бути по 4-6 годин на добу. За його словами, українцям не завадить мати газовий, дизельний або бензиновий генератор для приватного будинку та EcoFlow або аналог для мешканців багатоквартирного будинку.

Також голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що в Харкові встановлять газотурбінні електростанції. Питання енергетичної безпеки міста розглядають спільно з прем'єр-міністром, делегаціями з країн ЄС та представниками ООН.