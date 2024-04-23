"Мы используем остатки": Кубраков заявил, что будет просить деньги на ремонт дорог в Украине

Вице-премьер-министр Александр Кубраков заявил, что сейчас используются остатки дорожного фонда, а также фонда ликвидации последствий агрессии РФ с прошлого года.

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Министерство развития общин будет инициировать изменения в государственный бюджет или просить средства из резервного фонда, чтобы оплатить ремонт инфраструктуры в областях. Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Кубраков во время мероприятия "Відбудова України", пишет "Экономическая правда".

По словам Кубракова, сейчас используются остатки дорожного фонда, а также фонда ликвидации последствий агрессии РФ с прошлого года, чтобы финансировать потребности.

Он также отметил, что министерство инфраструктуры получает "сигналы" от руководителей местных администраций о том, что есть нужна в ремонте, например, дорог.

"На примере дорог: есть те же эвакуационные маршруты, их надо обслуживать. На местах нам говорят, что финансирование нужно. В середине года будем обращаться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет", — сказал Кубраков.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине электричества может не быть по 4-6 часов в сутки. По его словам, украинцам не помешает иметь газовый, дизельный или бензиновый генератор для частного дома и EcoFlow или аналог для жителей многоквартирного дома.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове установят газотурбинные электростанции. Вопросы энергетической безопасности города рассматривают совместно с премьер-министром, делегациями из стран ЕС и представителями ООН.